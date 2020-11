Decizii IMPORTANTE luate la sediul MAI: Cine va conduce Grupul de lucru pentru finalizarea cercetărilor legate de tragedia de la Piatra Neamț

Ziua de astăzi stă, fără doar și poate, sub semnul deciziilor. Cele mai recente decizii s-au luat în urma unei ședințe de urgență organizate, astăzi, la sediul MAI de către ministrul de resort, Marcel Vela, și vizează trimiterea la Spitalul Județean din Piatra Neamț a Directorului Institutului Național de Criminalistică (INC), comisarul șef de poliție Romică Potorac, pentru susținerea echipei de cercetare la fața locului. În plus, s-a stabilit ca Grupul de lucru constituit la nivelul MAI pentru gestionarea activităților de la Piatra-Neamț și București, cu privire la finalizarea cercetărilor în cel mai scurt timp, să fie condus de către Secretarul de stat chestor-șef de poliție Bogdan Despescu.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol