François Provost, noul director general al grupului auto francez Renault SA, analizează un plan de restructurare care ar putea duce la eliminarea a 3.000 de posturi din domeniul funcțiilor suport, scrie portalul l’Informe.

Departamente precum resurse umane, financiar și marketing sunt principalele vizate

Planul, botezat „Arrow” („săgeată” în limba engleză), vizează reducerea cu 15% a personalului din departamente precum resurse umane, financiar și marketing. Concedierile ar urma să afecteze atât sediul central de la Boulogne-Billancourt, cât și alte entități ale grupului la nivel mondial – uzine, filiale comerciale și alte structuri de suport.

Contactat de AFP, Renault a precizat că nu a fost luată nicio decizie finală, dar a confirmat că se desfășoară o analiză internă.

„În contextul incertitudinilor de pe piața auto şi pe fondul unei competiții acerbe, confirmăm că evaluăm măsuri privind simplificarea, viteza de execuție şi optimizarea costurilor fixe”, a transmis constructorul auto.

Industria auto europeană traversează o perioadă dificilă, afectată de scăderea vânzărilor, de noile reglementări europene şi de presiunea tot mai mare exercitată de producătorii chinezi. Renault a raportat o scădere de 69% a profitului ajustat în prima jumătate a anului.

Renault se descurcă mai bine decât o parte dintre rivalii săi

Cu toate acestea, compania se descurcă mai bine decât o parte dintre rivalii săi. Potrivit Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), vânzările Renault în Uniunea Europeană au crescut cu 5,8% între ianuarie şi august 2025.

Prin comparaţie, Stellantis – grup ce reuneşte 14 mărci, printre care Citroën, Fiat şi Peugeot – a consemnat o scădere de 9,5% a înmatriculărilor şi va opri temporar mai multe fabrici europene, inclusiv trei din Franţa, în luna octombrie.

Renault îşi propune să rămână în avangarda unei mobilităţi aflate în plină transformare. Beneficiind de expertiza în electrificare şi de alianţa strategică cu Nissan şi Mitsubishi, grupul mizează pe complementaritatea celor patru mărci – Renault, Dacia, Alpine şi Mobilize – pentru a oferi clienţilor soluţii de mobilitate sustenabile şi inovatoare.