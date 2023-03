Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv, miercuri, ca fraţii Andrew şi Tristan Tate să rămână în arest preventiv, în dosarul în care sunt cercetaţi pentru constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi viol.

Fraţii Tate au fost reținuți din 29 decembrie 2022, în Arestul Central al Poliției Capitalei, ca și cele două complice ale lor - o fostă poliţistă - Luana Radu, şi iubita lui Andrew Tate, Georgiana Naghel. Mandatele lor au fost apoi prelungite de mai multe ori de către judecători.

La începutul lunii martie, toți cei patru s-au prezentat la o audiere pentru eliberarea pe cauțiune, în care Tate spera că va scăpa de închisoare și va obține arest la domiciliu după aproape trei luni după gratii. Dar cererea de eliberare pe cauțiune a fost respinsă.

În ultimele zile, Andrew Tate s-a plâns din nou de condițiile din închisoare, spunând că lipsa mâncării cu care e obișnuit l-a făcut să piardă 30% din calorii din cauza gândacilor și muștelor din celula în care stă.

Într-unul din mesaje pentru fanii săi, Tate s-a plâns că „țipetele sunt singura muzică de aici, timp de 24 de ore. Ți se oferă un creion, hârtie și o singură carte. 24 de ore pe zi. În fiecare zi. Trei pereți de ciment și o ușă de oțel”. În final spune din nou că nu este vinovat: „Complet nevinovat. Fără libertate. Te trezești în același loc”, scrie The Sun. Într-un alt mesaj, tate a anunțat că va scrie o carte cât timp se va afla după gratii: „Nu am voie la computer. Dar am cerut o mașină de scris. Este timpul să-mi scriu cartea.”

Săptămâna trecută, Tate și Tristan au declarat că „au rămas fără cuvinte” după ce instanța a decis că trebuie să rămână în închisoare pentru încă 30 de zile. Un judecător le-a acordat procurorilor o a patra prelungire cu 30 de zile a arestării lor pe 22 martie, ceea ce înseamnă că toți patru - frații Tate și Luana Radu, 32 de ani, și Georgiana Naghel, 28 de ani - vor rămâne în arest până pe 21 aprilie.

Tate și Tristan au criticat decizia judecătorului săptămâna trecută și au spus că imaginea lor a fost „pătată iremediabil” de sistemul de justiție din România și că va fi nevoie de „mulți ani ca să-și refacă reputația”, notează DailyMail, citând avocații celor doi frați Tate.

Mai mult, purtătorul de cuvînt al celor doi frați Tate a declarat că ei „sunt primii care doresc să se facă lumină în acest caz. Pagubele materiale substanțiale pe care le-au suferit nu înseamnă nimic în comparație cu cele morale. Imaginea lor a fost afectată iremediabil și va dura ani de zile pentru a-și reconstrui reputația, încrederea și legătura cu publicul”. Acesta a anunțat că ce idoi vor face recurs și o nouă audiere va avea loc vineri, 31 martie.

Andrew şi Tristan Tate, care au cetăţenie britanică, cele două tinere complice (Alexandra-Luana Radu şi Georgiana Manuela Naghel) sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul racolării, cazării şi exploatării, prin obligarea unor femei la crearea unor materiale cu conţinut pornografic, destinate difuzării contracost pe site-uri de profil. Din aceste activităţi, ar fi obţinut importante sume de bani.

Anchetatorii susţin că fraţii Tate racolau tinere sub pretextul începerii unei relaţii de iubire, după care le duceau într-o casă din judeţul Ilfov, unde erau obligate să producă clipuri video, ce erau postate pe site-uri pentru adulţi. Cei doi fraţi le induceau în eroare pe tinere că ar dori o relaţie de căsătorie/concubinaj şi că ar avea faţă de ele sentimente reale de iubire (metoda 'loverboy'). Femeile ar fi fost ulterior transportate şi adăpostite într-un imobil din judeţul Ilfov, unde, prin acte de violenţă fizică şi constrângere psihică (intimidare, supraveghere constantă, controlul şi invocarea de pretinse datorii), ar fi fost exploatate sexual de membrii grupului prin obligarea la manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării, prin intermediul unor platforme de socializare, de material având un astfel de caracter şi prin supunerea la executarea unei munci, în mod forţat, în scopul obţinerii de beneficii financiare importante constând în sumele de bani obţinute ca urmare a accesării materialelor de către utilizatori.

Victimele le-au povestit anchetatorilor că în vila din judeţul Ilfov era amenajat un studio de videochat, fiind întâmpinate la venire de paznici înarmaţi. Totodată, ele ar fi fost obligate să îşi facă tatuaje cu mesajul "owned by Tate".

În timpul anchetei, procurorii DIICOT au pus sechestru pe mai multe bunuri deţinute de fraţii Tate în România, respectiv imobile şi maşini de lux.