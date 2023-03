Viața în închisoare nu este ușoară, se plânge Andrew Tate. Influencerul transmite mesaje zilnic pe Twitter despre ce face și cum se descurcă după gratii din 29 decembrie 2022, de când a fost arestat.

Într-unul din mesaje pentru fanii săi, Tate s-a plâns că „țipetele sunt singura muzică de aici, timp de 24 de ore. Ți se oferă un creion, hârtie și o singură carte. 24 de ore pe zi. În fiecare zi. Trei pereți de ciment și o ușă de oțel”. În final spune din nou că nu este vinovat: „Complet nevinovat. Fără libertate. Te trezești în același loc”, scrie The Sun. Într-un alt mesaj, tate a anunțat că va scrie o carte cât timp se va afla după gratii: „Nu am voie la computer. Dar am cerut o mașină de scris. Este timpul să-mi scriu cartea.”

Andrew Tate a anunțat că a pierdut 30 la sută din calorii din cauza insectelor din închisoare și că în ziua următoare „lupta pentru supraviețuire în închisoare continuă a doua zi”. Cu câteva zile în urmă, milionarul a scris pe Twitter că i se servește mâncare doar de două ori pe zi și se plânge că trebuie să păstreze mâncarea într-o pungă de plastic ca să o protejeze de insectele din celulă. Andrew Tate s-a plâns constant de condițiile proaste din închisoare. El mărturisește, în cel mai recent mesaj al său, că își petrece întreaga zi omorând muște și furnici pentru a-și salva principalele mese, iar seara ajunge să o consume rece.

„Mâncarea vine la 8 dimineața, la prânz și la 17.00. Am o pungă de plastic pe care o folosesc pentru a încerca să protejez mâncarea de insecte și îmi petrec întreaga zi să omor muștele și furnicile care se apropie de mâncarea mea. Când soarele apune, mănânc mâncarea rece și tare ca piatra”, a scris Andrew Tate pe contul său de Twitter. Acesta s-a convertit la islam în octombrie 2022, iar postul de Ramadan a început în 22 martie și durează până pe 21 aprilie. În luna Ramadan, oamenii au voie să mănânce numai după apusul soarelui.

Today I lost 30% of my calories to insects.



Tomorrow the battle begins again. https://t.co/KOpgNaEAtc — Andrew Tate (@Cobratate) March 27, 2023

Andrew Tate - supranumit Cobra spune că a slăbit foarte mult din momentul arestării sale, din cauza lipsei de proteine din dieta sa, scrie insidesport.in. Deși acesta a mai dezvăluit în alte mesaje că își menține condiția fizică prin 500 de flotări și mergând 10 km pe zi în micul spațiu al celulei.

În toată această perioadă, fanii lui Andrew se roagă ca frații Tate să rămână puternici, astfel încât să poată fi eliberați din închisoare sănătoși fizic și psihic.

Andrew Tate s-a plâns deja din ianuarie acest an de gândacii și păduchii din închisoare.

Andrew Tate, de 36 de ani, împreună cu fratele său Tristan Tate, de 34 de ani, au fost arestați în 29 decembrie 2022, acuzați pentru trafic de persoane, viol, spălare de bani și alte infracțiuni. Încercările de a scăpa pe cauțiune ale celor doi frați, trei la număr până acum, și ale complicelor lor au eșuat, astfel că rămân după gratii în Arestul Central al Capitalei. O nouă audiere a celor doi va avea loc la Curtea de Apel București pe 30 martie 2023.