DECIZIE de ultimă oră: Simona Halep nu va mai participa la Turneul de tenis de la Palermo

Informația a fost furnizată chiar de jucătoarea originară din Constanța pe Twitter. Halep a mulțumit în această postare organizatorilor, care au întreprins demersuri pe lângă oficialitățile de la Roma. Campioana de la Roland Garros din 2018 anunțase pe 22 iulie pe Twitter că va merge la Praga, acesta fiind primul turneu de după pandemie la care participă Simona Halep. Competiția de tenis de la Praga va avea loc între 10și 16 august.

Given the recent rise in Covid19 cases in Romania and my anxieties around international air travel at this time, I have made the tough decision to withdraw from Palermo. I want to thank the tournament director and the Italian ministry of health for all efforts on my behalf 🙏