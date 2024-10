Așa a început o întreagă mișcare acum 8 ani, în 2018, care are ca scop schimbarea de mentalități în viața de zi cu zi în obiceiurile pe care le avem în familie, la locul de muncă în raport cu mediul în care trăim. În spiritul Zilei Nationale a Ecologizarii, marcată în calendarele sociale, a încercat să o aducă în plan concret, în prima celulă a societății, cei din jurul nostru (familie, prieteni, colegi). De atunci, în fiecare an, echipa pe care o coordonează, Artistic Dent, împreună cu familiile și copiii, are o acțiune, ca o sărbătoare în cinstea și pentru mediu (plantări de copaci, ecologizare).

Cu o dârzenie de fier, Sorin Găgeanu a decis să fie schimbarea pe care și-o dorește în țară. Nu este doar vorba despre a ridica gunoaie, ci și despre a planta sute de puieți de copaci, creând astfel perdele forestiere care să protejeze oamenii de capriciile vremii. Este un gest simplu, dar cu un impact uriaș asupra mediului înconjurător și implicit asupra vieților noastre.

Călătoriile sale peste hotare și cursele internaționale pe bicicletă au lăsat o amprentă puternică asupra lui, observând cum europenii se raportează la ce e în jurul lor. Mediul extern devine casa lor! Acest impact a dat tonul unei filozofii de viață, pe cât de simple pe atât de sănătoase: "Eu fac casa mea în jurul meu!", acum grupul de oameni strânși în acțiune a devenit și mai mare. A fost doar începutul, pentru că de atunci, Sorin Găgeanu nu s-a mai oprit.

Dar ce îl motivează pe acest om remarcabil? "Eu pot să fac ceva, Eu pot să schimb ceva!" sunt cuvintele care îl ghidează zi de zi. Și nu este doar un slogan, este o filozofie de viață pe care o pune în practică de fiecare dată când are ocazia. Fie că este vorba despre a îmbunătăți experiența pacienților săi sau despre a curăța pădurile și străzile, Găgeanu este un om al acțiunii.

Și nu credeți că este doar un hobby de weekend. Nu, Sorin Găgeanu ia acest angajament foarte în serios. În cabinetul său, veți găsi nu doar un medic pasionat de stomatologie, ci și un om care crede cu tărie în calitate și integritate. Înconjurat de citate motivaționale și o atmosferă caldă, el își împărtășește valorile nu doar cu pacienții, ci și cu întreaga comunitate.

Un alt aspect impresionant al inițiativei sale este acela de a implica și pe cei mici în acest demers. Impactul pe care îl are asupra educației lor când, de mici, învață despre importanța protejării mediului este foarte mare. Este o lecție de viață pe care nu o vor uita niciodată, clădindu-le caracterele.

Și dacă vă întrebați cum poate un singur om să facă o diferență atât de mare, ei bine, este simplu. Găgeanu crede în puterea exemplului. El este convins că dacă fiecare dintre noi ar face un mic gest pentru comunitate, România s-ar transforma într-o țară de care am fi cu toții mândri.

El își dorește să creeze o rețea de super-profesioniști din domeniul sănătății și al simțului civic, oameni cu valori și expertiză, care să fie repere în profesia lor. Este o viziune ambițioasă, dar dacă cineva poate să o realizeze, acel cineva este Sorin Găgeanu.

La 15 ani de la infiintarea cabinetului, acest moment aniversar marcheaza deschiderea unor noi perspective prin Artistic Dent Fest, un program complex de evenimente profesionale si stiintifice, construit pe o filozofie centrata pe educatie, empatie si grija fata de comunitate. Saptamana aniversara va include workshop-uri dedicate medicilor și tehnicienilor dentari, axate pe practica si excelenta in domeniul implanturilor dentare ceramice.

Anul acesta, 21 septembrie 2024, ziua acțiunilor civice și sociale a fost dedicată ecologizării și a reprezentat începutul întregului program Artistic Dent Fest, menit să fie piatra de temelie pentru noile etape de dezvoltare ale Artist Dent.