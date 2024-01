Elevii îmi spun Ada sau Teacher. Nu accept cu dumneavoastră că și așa încep să mă simt bătrână. Prima mea generație la care am predat intră acum la facultate, deci deja îmi este foarte greu să îi văd crescând. Predau la diverse grupe de vârstă, astfel că am predat de la copii de un an până la 16 ani. Mă ascultă cei mari pentru că sunt foarte aproape de vârsta lor și ne înțelegem foarte bine. Este și o prietenie, dar este și respect. Contează să ai în clasă o atmosferă foarte plăcută în care ei să se simtă confortabil”, declara Ada Maria Ileana în 2022.