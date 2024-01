Tatăl Robertei este revoltat de mediera propusă de familia drogatului criminal. Acesta spune că familia criminalului încearcă să cumpere sufletul copilului său. Părinții victimelor nici nu vor să audă așa ceva și cred că totul este o strategie ca Vlad Pascu să primeasă o pedeapsă mai blândă.

Întâlnirea de mediere propusă de familia lui Vlad Pascu ar fi urmat să aibă loc, astăzi, la ora 14.00. Prin intermediul acestei medieri, familia Pascu urmărea să-i ofere sume de bani familiilor îndurerate, ca un gest de împăcare sau compensație.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, tatăl Robertei a vorbit tranșant despre urmările accidentului și modul în care familia Pascu încearcă să-l facă scăpat pe șoferul drogat.

„Legal, Vlad Pascu poate sa faca orice prin intermediul avocaților dumnealui. Dar faza asta cu a a oferi bani pentru a diminua din eventuala pedeapsa pe care o va primi, pe mine ma lasa rece. In primul rand ca este prea tarziu pentru aceasta oferta, sa zic asa. Nu a fost niciodata asa cum Miruna Pascu a mai dat o declaratie nu stiu pe unde prin avocatii dumneaei, ca ne-ar fi intrebat cu ajutoare financiare in momentul in care eram cu copiii sa-i ingropam. Minciuna, exclus asa ceva, si oricum noua, familiei Olariu si mie, familia Dragomir, cu Roberta mea, nu ne trebuiesc banii lor. Si am confirmarea si din partea tatalui lui Sebi ca nici dumnealui nu se va prezenta la aceasta asa zisa mediere. Este de fapt o rascumparare a greselii pe care a facut-o Vlad Pascu”, a spus tatăl Robertei.

Polițiștii, la fel de vinovați ca Vlad Pascu

„Am rugamintea la domnii politisti sa nu stea asa de linistiti si confortabili in birourile lor. Eu ii consider in acelasi fel, in acelasi mod de vinovati cum este si Vlad Pascu. De ce? In ziua precedenta a accidentului din 18 august, inclusiv in noaptea de 18 spre 19 august, de trei ori a fost oprit in trafic, de trei ori s-a dat drumul pentru ca influenta. Nu au fost fizic cand acest Vlad Pascu a facut ceea ce a facut, mi-a omorat copilul, ne-a omorat copilul, si mai are inca trei victime in viata dar cu dureri si recuperari incomensurabile, si dumnealor sunt la fel de vinovati. Legea este pentru toata lumea aceasi. Si da, ma gandesc cat mai serios sa ii chem si pe dumnealor in judecata, dupa ce ma consult cu domnul avocat Adrian Cuculis”, a mai spus părintele îndurerat.

La rândul său, tatăl băiatului decedat în urma accidentului de la 2 Mai spune că îşi doreşte pedeapsa maximă pentru cel care i-a ucis fiul.

"Au vrut o mediere. Este normal în proces. Ei oferă o sumă de bani, dar noi deja am refuzat. Nu se va duce nimeni. 100% am refuzat. Nu există aşa ceva. Nu trebuie să ne plătească copiii. Noi vrem pedeapsa maximă pentru ei", a declarat, în cadrul unei apariții tv, tatăl lui Sebastian Olariu.

Pe 24 ianuarie, magistraţii Judecătoriei Mangalia au decis să îl mențină în arest preventiv pentru încă 30 de zile pe Vlad Pascu, autorul accidentului de vara trecută de la 2 Mai. Cu toate acestea, decizia nu este una definitivă și ar putea fi atacată de avocatul lui Pascu.

Conform minutei de la ședința de judecată, instanța “Constată legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpatului Pascu Matei Vlad şi menţine arestarea preventivă a inculpatului arestat în baza mandatului de arestare preventivă nr.15/UP din data de 20.08.2023, emis de Judecătoria Mangalia în dosarul nr.4085/254/2023. Respinge cererile formulate de apărătorul inculpatului de revocare a măsurii arestării preventive şi înlocuirea cu o altă măsură, ca neîntemeiate. Măsura dispusă va fi adusă la cunoştinţa inculpatului prin administraţia locului de deţinere. În baza art.275 alin.3 Noul Cod proc.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului”.

În urmă cu 2 săptămâni, avocatul lui Vlad Pascu a cerut instanței ca clientul său să fie judecat în libertate, dar magistrații nu s-au lăsat convinși de argumentele acestuia, și l-au plasat în arest preventiv.

Pe 19 august, în localitatea 2 Mai, Vlad Pascu a urcat la volan sub influența drogurilor și a lovit un grup de tineri. În urma accidentului, două persoane și-au pierdut viața, iar alți trei tineri au fost răniți. Șoferul a părăsit locul accidentului și a fost găsit ulterior de către polițiști în Vama Veche. La momentul respectiv, el se afla sub influența mai multor tipuri de droguri, inclusiv cocaină, amfetamină și metamfetamină. Procurorii l-au acuzat de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența drogurilor și părăsirea locului accidentului.

