Problema este că alegerile au loc pe data de 9 iunie, iar noii aleși își vor prelua mandatele în octombrie, ceea ce înseamnă că un primar aflat în funcție ar fi restrâns să candideze doar din partea partidului din care face parte în prezent.

”Nu am modificat ceea ce se numește legislație electorală, am făcut numai modificările ce țin de ajustări tehnice ce țin de buna organizare a alegerilor. Am fost preocupați de creșterea timpului în care cetățenii își pot exercita dreptul de vot, dar am mărit și perioada de organizare electorală.

Această migrare politică de la un partid la altul este posibilă numai pentru că este un decalaj între luna iunie și octombrie, atunci când noile conduceri vor depune jurământul. Altfel, s-ar fi putut înțelege că s-ar îngrădi dreptul de a fi ales fiind restrâns doar la partidul pe listele căruia se află în prezent.

Ce s-a întâmpla dacă ar fi atacată la CCR? Deciziile CCR au aplicabilitate pentru viitor, astfel încât ce s-a întâmplat sub efectul legii în vigoare respectă caracterul de legalitate, decizia CCR se aplică doar pentru cazurile ulterioare”, a explicat Toni Greblă.