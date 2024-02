Fructul exotic are în compoziţie vitamina C, B1, B2, B3, B5, B9 (acid folic), provitamina A, acizi organici, proteine, minerale (calciu, fosfor, magneziu, potasiu, sodiu şi fier). Un sfert de pomelo (aproximativ 150g), spun medicii, asigură necesarul zilnic de vitamina C.

Pomelo nu conţine grăsimi are doar 72 de calorii/200 g, ceea ce îl transform într-un aliat de nădejde al siluetei, mai ales datorită enzimelor pe care le conţine, substanţe ce sporesc arderea grăsimilor, cunoscute şi sub numele de “calorii negative”.

“Fructul, ca oricare dintre citrice, poate fi consumat pentru prevenirea şi tratarea răcelilor şi gripelor şi este un bun stimulent al sistemului imunitar. De asemenea, previne arteroscleroza şi echilibrează presiunea arterială, graţie conţinutului de pectine”, explică dr. Daniela Stan, medic de familie.

Specialiştii atrag însă atenţia să fie folosit cu reţinere în cazul bebeluşilor. Chiar dacă nu prezintă pericol de alergii, citricele pot cauza urticarie, eczeme sau probleme digestive datorită acidităţii.

“Puteţi adăuga câteva picături de suc în piureul de fructe al bebeluşului, dar oferiţi fructul ca atare după vârsta de un an”, spune medicul.