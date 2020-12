De ce nu pot fi acum vaccinați copiii împotriva COVID-19. Ce răspunsuri au medicii și oamenii de știință pentru părinți

De ce nu pot fi încă vaccinați copiii împotriva COVID-19 - Explicațiile medicilor și oamenilor de știință

„Acum când există peste 2 milioane de persoane vaccinate impotriva COVID-19 în afara studiilor clinice (in SUA, Marea Britanie, Canada și UE) am primit de mai multe ori intrebările Cum facem cu copiii?", Când vor fi vaccinați copiii?”, scrie medicul pediatru Mihai Craiu într-un mesaj postat pe pagina „Spital Virtual pentru copii”.

„Raspunsul scurt este că acum nu pot fi, încă, vaccinați copiii, deoarece nu au fost finalizate studiile clinice pediatrice. Pfizer are în studiu peste 1.090 copii cu vârstă între 12 și 16 ani, înrolați în ultimele 3 luni, Moderna a început să înroleze adolescenți de aceeași vârstă, din 10 decembrie”, anunță Mihai Craiu.

Până când vor fi gata studiile pediatrice, medicul spune că totuși copiii se îmbolnăvesc mai greu și de obicei este vorba de forme ușoare de boală și confirmă că există complicații asimilate infecției cu noul coronavirus la un procent destul de mic dintre copii.

Medicul avertizează că principala cale de transmitere și infectarea cu noul coronavirus în cazul copiilor sunt de fapt adulții care nu respectă regulile: „adulții necooperanți și transmiterea comunitară accentuată reprezintă principalul risc pentru copii, oriunde în lume”.

„Până când vor fi gata studiile pediatrice, am 2 observații:

1. Deși în SUA (populație de 17 ori mai mare decât România) au fost diagnosticați peste 1.8 milioane copii cu COVID19, doar 8000 au făcut forme grave și au fost 172 decese - https://services.aap.org/.../children-and-covid-19-state.../

2. Copiii se îmbolnăvesc mai rar și fac forme ușoare de boală. Chiar dacă școlile sunt închise in unele zone cazurile pediatrice sunt în creștere in SUA.

Deci adulții necooperanți și transmiterea comunitară accentuată reprezintă principalul risc pentru copii, oriunde în lume! https://www.healio.com/.../more-than-1-million-children...

Acest articol spune despre scolile deschise ca: "We observed that the higher the community case rate, the higher the school district case rate". https://www.usnews.com/.../shut-them-down-why-schools...

Până vor putea fi vaccinați copiii, noi adulții trebuie să respectăm regulile. Și să facem vaccinul când ne vine rândul”, își încheie Mihai Craiu mesajul de pe Facebook.