În Europa, poluarea atmosferică este responsabilă pentru un număr alarmant de decese premature și boli, fiind considerat cel mai mare pericol de mediu pentru sănătate. Conform datelor, afecțiunile cardiace și accidentul vascular cerebral se numără printre principalele cauze de deces prematur legate de poluarea atmosferică, urmate de bolile pulmonare și cancerul pulmonar.

Efectele nocive ale poluării atmosferice asupra sănătății noastre nu sunt determinate exclusiv de nivelul de expunere, ci și de gradul de vulnerabilitate al fiecărei persoane. De-a lungul timpului, vulnerabilitatea poate crește, mai ales odată cu înaintarea în vârstă sau în cazul existenței unor afecțiuni preexistente. De asemenea, comportamentele specifice, cum ar fi fumatul sau expunerea prelungită la sursele poluante, pot amplifica această vulnerabilitate.

În cadrul podcastului iThink, marele profesor neurolog Vlad Ciurea a explicat cum afectează poluare pe copii, în special pe cei din București, dar și cum se manifestă asupra adulților.

„Poluarea are un efect extraordinar de prost. În București poluarea a ajuns la 75%, Beijing are 80%, nu înțeleg acest lucru. Noi totuși am fost un oraș curat. Treptat a crescut poluarea. Crește poluarea auto, de acord, crește poluarea prin aviație, dar chiar să arzi cauciucuri în apropierea Bucureștiului, să faci fum parcă intenționat?

La ce duce acest lucru? La partea financiară pentru unii… Dar nu te gândești că tai oxigenul copiilor tăi, copilașul ăla din bătătură, dintr-o dată nu mai este normal? O ia la fugă, face acel sindrom, ADHD… Adică nu se mai poate controla ca atenție, ca mișcare, ca activitate. Deci crești în curtea ta un copil bolnav, pentru că i-ai tăiat oxigenul cu foarfeca.

Asta este poluarea! Atacă direct sistemul nervos, intră în plămâni, este toxică pentru plămâni! Această poluare se duce unde? 20% din oxigen se duce rapid în creier și intoxică tot creierul. Deci nu te mai poți coordona, nu mai poți desfășura o activitate normală, nu mai poți performa și din cauza aceasta activitatea sistemului nervos scade. S-a dovedit clar că, în timpul poluării, în orașele poluate, copilul acela mic și frumos nu mai are inteligență comparativ cu cel din zona de munte. Dintr-o dată apare diferența”, a explicat prof. dr. Vlad Ciurea.

Totuși, nu doar copiii sunt afectați. În cazul adulților, poluarea poate fi motivul pentru care aceștia se trezesc obosiți și nervoși încă de la prima oră.

„Afectează și dezvoltarea adultului, îl face pe adult obosit de dimineață. L-ai poluat, l-ai obosit. El pleacă obosit de acasă. De aia și claxonează, pentru că este nervos de dimineață, nu-i merg lucrurile bine. Și este foarte interesant că, la persoanele puțin mai mature, produce acele boli groaznice ale sistemului nervos, care nu au leac. Începând cu tot felul de forme de demență și ajungând la acea boală gravă cu nume nemțesc pe care nu i-l spun ca să nu vă sperii.

