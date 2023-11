Ruptura dintre cei doi a avut loc în urmă cu un an. Artista a avut timp de trei ani o relație cu Herve Camilleri, un bărbat de origine franceză. Și-au unit destinele, însă au divorțat la doar un an și jumătate după ce au făcut marele pas.

Cunoscut sub pseudonimul DJ HMJ, Herve Camilleri nu este doar fostul soț al lui Rona Hartner, ci și un om de afaceri francez pasionat de muzică, dedicându-și mare parte din timp și energie acestui domeniu. La 45 de ani, Herve se bucură de o notorietate semnificativă în Franța, țara sa adoptivă, construindu-și o carieră solidă ca DJ profesionist și acumulând o avere considerabilă în urma succesului său.

Viața artistei regretate a fost plină de controverse, iar presa a fost mereu în căutarea informațiilor despre ea. Căsătoria cu Herve Camilleri a reprezentat un eveniment semnificativ în viața Ronei, însă separarea lor a devenit foarte controversată. Deși erau cunoștințe de mulți ani, se pare că lucrurile nu au fost atât de idilice pe cât se credea la început.

În urmă cu un an, Rona Hartner și-a deschis sufletul în direct la TV și a vorbit despre problemele sale în căsnicie.

„Uneori, persoana care vrea să te câștige stă foarte mult cu tine. Te face foarte fericit pe tine și vrea să distrugă tot ce e în jurul tău, să te izoleze. De aceea, vezi dacă persoana cu adevărat te iubește privind cât de mult îți iubește anturajul din jurul tău și lumea din jurul tău”, a spus Rona Hartner în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”.

„M-a îndepărtat de toată lumea, inclusiv de fata mea. Proiectul lui, el, tot ceea ce era, devenise prioritar. Eu am trecut pe planul doi și chiar mult mai departe”, a dezvăluit Rona Hartner, la un an de la divorț. „Persoana respectivă, cu care am fost căsătorită, avea un spirit zizanie în care se certa din absolut nimic. Începeau toate certurile vineri, când trebuia să am weekendul pentru fata mea. De vineri până duminică era coșmar.

Pe mine religia m-a ajutat să văd. Eu sunt o persoană luminată și am avut impresia că m-am căsătorit cu întunericul”, a adăugat actrița.