M-am întâlnit cu toţi oamenii aceştia frumoşi pe care îi am în jurul meu care m-au ajutat să devin omul şi sportivul care sunt astăzi. Când vorbesc despre şansa mea, la asta mă refer. Când eram în clasa întăi am vrut să plec de la şcoala unde învățam şi unde înotam. Am vrut să plec pentru că antrenoarea mă jignea și mă trăgea de păr!

Numai că, plecând de acolo, am ajuns să îl cunosc pe antrenorul meu de acum, domnul Adi cum îi spunem noi. Şansa mea s-a manifestat ciudat, ca în viaţa fiecăruia. La mine s-au unit nişte chestii frumoase şi a ieşit ceva mişto.

Un an şi ceva am fost cu antrenoarea aceea, până când le-am povestit alor mei acasă şi şi-au dat seama că nu e ok. Am avut şi şansa să am nişte părinţi sănătoşi la cap şi când au auzit de aşa ceva au zis ‘Ok, trebuie să schimbăm şcoala. Vrei să faci şi înot în continuare? Trebuie să schimbăm şi clubul!’”, a declarat David Popovici, potrivit M.C.N. Podcast.