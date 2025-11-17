Au fost înregistrate 14.620 de nașteri, cu 675 mai multe decât în august, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 5%, iar decesele au ajuns la 18.833, cu 1.278 mai multe decât luna precedentă, reprezentând o creștere de peste 7%. Din total, 9.931 au fost la bărbați și 8.902 la femei. Numărul copiilor sub un an care au murit a scăzut la 63, cu 6 mai puțini decât în august.

Sporul natural a fost negativ, cu -4.213 persoane, numărul deceselor fiind de 1,3 ori mai mare decât cel al nașterilor. Peste 40% au fost persoane de peste 80 de ani, urmate de grupa 70–79 de ani cu peste 27% și 60–69 de ani cu 16%. Cele mai puține cazuri au fost la categoriile de vârstă 0–4 ani, 5–19 ani și 20–29 de ani.

Comparativ cu septembrie 2024, numărul nașterilor a fost mai mare cu 10%, iar decesele au crescut cu 2,3%. Mortalitatea infantilă a scăzut, cu 23 de cazuri mai puține față de anul trecut. Sporul natural a fost negativ în ambele luni.

Totodată, în septembrie 2025 au fost înregistrate 11.810 căsătorii și 2.565 divorțuri.