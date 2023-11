Astăzi, fostul Fotbalist Burdujan Lucian s-a prezentat la sediul Secției 11 Poliție, în urma apariției în spațiul public a informației că a fost dat dispărut, de către familie, în județul Neamț.

Acesta a precizat ca a plecat voluntar de la adresa de domiciliu și dorește să fie revocată dispariția.

Lucian Burdujan (39 de ani), fost jucător la Rapid și FCSB, a fost dat dispărut de către Poliția Română. Fostul atacant a fost dat dispărut de către familia sa. A plecat de acasă în noiembrie 2022 și nu s-a mai întors nici până în prezent.

Poza fostului atacant a apărut pe site-ul Poliției Române, la rubrica destinată persoanelor dispărute.

Lucian Burdujan a fost component al echipei Rapidului în sezonul european 2005-2006, atunci când giuleștenii au ajuns până în sferturile Cupei UEFA, fiind eliminați de FCSB.

„Burdujan Lucian, in varsta de 39 de ani, a plecat voluntar in noiembrie 2022 de la locuinta sa, din mun. Piatra Neamt, jud. Neamt si nu s-a mai intors pana in prezent”, se arată pe site-ul Poliției Române.

Comunicatul oficial de la IPJ NEAMȚ

„L-ați văzut?

La data de 20 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, de către o femeie în vârstă de 63 de ani, cu privire la faptul că, din cursul lunii septembrie a.c., niciun membru al familiei nu a mai putut lua legătura cu fiul său BURDUJAN LUCIAN, în vârstă de 38 de ani, din Piatra-Neamț.

În cursul lunii septembrie acesta s-ar fi aflat în București.

Semnalmente: înălțime – 1.80 m, greutate-89 kg, păr negru, tuns scurt, ochi căprui, constituție atletică.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea bărbatului căutat, este rugată să apeleze Serviciul Unic 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.”

Burdujan și-a început cariera la Ceahlăul, în orașul natal Piatra Neamț, iar în 2004 a făcut pasul la Rapid. Au urmat FC Vaslui și FCSB, iar din 2011 și până în 2020 a evoluat în străinătate, în Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Gibraltar și Grecia.

În 2020, fostul atacant a pus capăt carierei de fotbalist.

171 de meciuri a jucat Lucian Burdujan în Liga 1

36 de goluri a marcat Lucian Burdujan în Liga 1

Debut în Liga 1: 24.08.2002 - Ceahlăul Piatra-Neamț - FC UTA Arad 6-0

Fost jucător la FC Vaslui, Lucian Burdujan era unul dintre preferații lui Adrian Porumboiu. Omul de afaceri îl considera în 2009, într-un interviu acordat pentru publicația Adevărul, cel mai bun atacant din Liga 1. Între 2008 și 2011, jucătorul născut în Piatra Neamț a marcat pentru gruparea patronată de Porumboiu 10 goluri în 44 de partide.

"Consider că e cel mai bun atacant din Liga 1, dar nu-l înţeleg de ce nu face pasul pe care îl aşteaptă toată lumea. Pasul care poate să-i confere o prezenţă în orice campionat din Europa. Burdujan a fost amendat în multe rânduri pentru anumite lucruri care au ieşit din sfera regulamentului nostru, dar sunt dispus să uit de orice amendă, dacă îşi va arăta adevărata valoare", spunea fostul mare arbitru internațional Adrian Porumboiu.

Burdujan a fost luat de Vaslui de la Rapid. După experiența la formația lui Adrian Porumboiu, Burdujan s-a transferat la Steaua, pentru care a evoluat doar cinci partide și a marcat un gol.