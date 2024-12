”Aici trebuie sa ne axam: Viitorul omenirii nu poate fi bazat pe ura si razboaie. Sa o luam romaneste: rusii ne au invadat de foarte multe ori. Noi pentru ei am fost inamicul Nr 1. E clar, e istoric adevarat. Da, pe noi ne-au invadat cred ca de vreo 12 si de fiecare data a fost o nenorocire.

Si eu vin si spun daca ei sunt intr-un razboi cu pierderi sufletesti, la fel ca si ucrainienii, eu de ce sa ma comport rau? Ii mut ca la sah, poftim. In situatia asta pastrez o demnitate crestina, nu semnez pentru razboiul vostru nici pentru rusi nici pentru ucrainieni, ci pentru pace, si nu ascult de cel care ma indeamna la asa ceva.

Matca mea sufleteasca nu-mi permite sa fiu criminal. Rusului ii pui in fata asta: tu mi ai facut 12 invazii, tu cand ai fost la rau in vizuina acolo inghesuit, eu n-am impins, eu stiu asta de la Hristos si o stie si rusul. Uite ca ucrainienii ne-au facut foarte mult rau si noi am avut un rezervor de mila fantastic, cand s-a intamplat. Asta e poporul, asta e neamul, asta e crestinul. El nu s-a manifestat cand a venit ucraineanul amarat si i-a cerut Tinutul Herței, nordul Bucovinei, l-a certat? A zis „da-i sa manance ca e in necaz omul”

O sa mai reiau o idee pe care o spun tot timpul: Sfantul Ioan Gura de Aur, si este bine in zilele sfinte sa ii pomenim, pentru ca ei ne deschid perspective asupra vietii. Viata crestinului este tot timpul pe valuri. Nu-i ca la Calimanesti, sau bai de namol de la Techirghiol. Sfantul Ioan Gura de Aur a zis ca sunt doar trei porturi: mila iubirea de aproape si iertarea”, a spus Dan Puric la Realitatea Plus.

