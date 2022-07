Într-o discuție cu realizatorul Matinalului de la Realitatea FM, Aurelian Săndulescu, Dan Negru a vorbit deschis despre propria sa carieră în televiziune, marcată de multe emisiuni de un gust îndoielnic.

"Nu vreau să par dintr-o dată un fel de Patapievici, nu m-am ascuns niciodată că am făcut niște emisiuni mamă-mamă, adică eu sunt ăla care a adus-o pe Mama Natură la televizor, pe la începutul anilor 2000 și nu ascund asta, dimpotrivă, așa erau vremurile atunci."

ANI DE ZILE AM CREZUT CĂ PUBLICUL TV E IDIOT

"Sincer, am simțit nevoia, am simțit că nu mai merge, nu cred ca mai merge cu așa ceva, pentru că acum există un alt tip de public, care se uită la canale de filme plătite, chiar de platforme de streaming, și nu neapărat pentru manele,

Ani de zile am crezut că publicul de televiziune este idiot, pentru că așa vedeam pe studiile de televiziune pe care le primeam. "Hai, băi, dă-le din astea că sunt proști!", iar eu ziceam "OK", până la un moment dat, când n-am am vrut", a afirmat Negru, în direct la Realitatea FM.

SĂ FACI EMISIUNI CONCURS LA TV POATE PĂREA CĂ VREI SĂ VINZI LEGUME LA MĂCELĂRIE

"Și m-am apucat de emisiunile tip quiz. Ca să fiu sincer, asta este un pic ca și cum te-au duce să vinzi legume la măcelărie. Acum fac un show despre cuvinte, despre fonetică, despre vocabular, când am decis să accept formatul ăsta toți prietenii mei, din toate televiziunile, mă întrebau și se mirau "măi, ești nebun, pentru asta pleci?!". Iar acum mă uit pe audiențe, sunt cele mai bine pe acest tip de show.

Revenind, eu cred că acum există alt tip de public la televizor, există un alt tip de public în sălile de spectacole (...) Am fost weekendul trecute la un eveniment, inaugurarea unui teatru în Techirghiol, au recitat Dorel Vișan, Cezara Diaconescu, era un public extraordinar, oameni simpli, o liniște deplină când recitau cei 2 mari actori. Sunt sigur că treaba asta nu s-ar fi întâmplat în urmă cu 15 ani, s-ar fi găsit câțiva să hăhăie. Știu asta pentru că făceam astfel de spectacole pe vremea aia, trebuia să-i mai opresc pe câte unii, "băi nu mai râde ca boul!".