Întrebat dacă în coaliție s-a discutat despre remanierea Guvernului, Dan Barna a declarat că nu a discutat până acum cu premierul în acest sens și a anunțat ferm că nu miniștrii USR-PLUS urmează să fie remaniați.

„Nu, nu a existat niciun fel de discuție până acum (cu premierul Florin Cîțu - n.red.). Am văzut că și premierul a confirmat că nu a fost o discuție pe această linie. Avem un protocol agreat. Cazul Vlad Voiculescu nu mai este posibil să se repete. Am convenit in cadrul coaliției un mecanism, nu a existat vreo solicitare sau discuție în baza acelui mecanism din protocol, deci deocamdată nu este niciun fel de problemă”, a declarat, luni, Dan Barna.

„Pentru miniștrii noștri, chestiunea remanierii nu este de actualitate”, consideră Dan Barna.

Acesta a menționat că în USR-PLUS urmează o evaluare internă a miniștrilor formațiunii politice: „Va exista o discuție. Deocamdată încă nu s-a întâmplat”.

Dan Barna a făcut aceste declarații după ședința Biroului Național USR-PLUS de luni, 28 iunie 2021.