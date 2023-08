Seismul, de magnitudine 6,1, a avut loc la ora 12.04 (17.04 GMT), potrivit unui buletin al serviciului geologic columbian publicat pe reţeaua X (fostă Twitter). Clădirile s-au cutremurat, s-au declanşat sirenele şi mii de persoane, unele în panică, au ieşit imediat în stradă.

Serviciul geologic a anunțat că epicentrul cutremurului s-a produs în localitatea El Calvario, situată la aproximativ 40 de kilometri sud-est de Bogota și la o adâncime de 30 de kilometri.

Cutremurul a provocat panică în rândul cetățenilor, iar clădirile au fost zguduite puternic. Oamenii au ieșit în grabă din clădiri, sunându-și apropiații și căutând un loc sigur.

Mai multe persoane au fost observate coborând în grabă dintr-un imobil în construcție pentru a se refugia într-un parc vecin, alături de alte sute de oameni. După câteva zeci de minute, a avut loc o replică a cutremurului care a provocat și mai multă panică provocând strigăte de frică.

„A fost puternic, și a durat mult, a spus pentru Reuters Adrian Alarcon, 43 de ani, care lucrează în apropierea cartierului aglomerat Park 93 al capitalei, referindu-se la primul cutremur.

„Ma face să mă simt fragil”, a adăugat el. "Viața se schimbă într-o secundă. Nu poți face nimic, doar fugi pentru viața ta."

Agenția de apărare civilă din Columbia a remarcat că locuitorii au fost evacuați în întregul municipiu Calvario, în Meta, la sud-est de capitala de mare altitudine. Ferestrele din zonă au fost avariate de cutremure.

