Cumpănașu, un NOU depapaj în direct. CUM își justifică atitudinea de pe TikTok

Alexandru Cumpănașu: „Ați spus un lucru care nu este adevărat. Am văzut aceste televiziuni dând aceste știri într-o veselie. Sper să nu cădeți în această capcană. Eu amvorbit cu Poliția Capitalei și astăzi. Azi-noapte, când au dat niște știri halucinante, cu privire la nu știu ce face Poliția. Am precizat că nu este adevărat. Astăzi am luat din nou legătura, nu este niciun dosar, nu este nicio verificare. Eu acum maxim o săptămână am dat în judecată Ministerul Justiției și 52 de școli pentru modul în care au organizat învățământul online., pe chestiuni concrete. Nu pot decât să bănuiesc că are legătură cu acest aspect, pentru că coincide acest moment al scoaterii din context. (…) Dumneavoastră și majoritatea nu aveți întrebări, aveți doar acuzații. Dacă te uiți la mine pe TikTok, scrie așa: mentor și coaching pentru elevi, studenți și părinți.”

Mario de Mezzo, PNL: „Cum să-i spuneți unei eleve că nu aveți nevoie să vă dați cu cremă pe organele genitale. Că sunteți dotat și o întrebați dumneavoastră pe o elevă de 16 ani: ar trebui să mă mândresc cu asta? Domnule, mi se pare libidinos.”

Alexandru Cumpănașu: „Nu este nicio problemă, este părerea dumneavoastră, o respect. Se pare că nu este și părerea foarte multor părințio din România. Văd că aveți o preocupare, sper să nu fie o preocupare mai gravă cu organele mele genitale. (…) Există pornografie infantilă pe TikTok. (…) Uitați-vă la pornografia infantile unde copilul de 11 ani vede foarte multe lucruri. Haideți să fac o confidență: fata mea m-a rugat să fac acest cont de TikTok, pentru că a văzut alți tiktokeri care vorbeau de educație. (...)”

Bogdan Murgescu, realizator Realitatea PLUS: „Dar dumneavoastră vorbiți din când în când și despre cum faceți dragoste prin baie.”

Alexandru Cumpănașu: „Aveți o obsesie”!