Testul sunetului

Una dintre cele mai populare metode de a verifica daca un pepene este copt este testul sunetului. Cand bati in coaja unui pepene copt trebuie sa se auda un fel de ecou, sunetul sa dea impresia de elasticitate.

De asemenea, un pepene copt va scoate un parait atunci cand apesi cu putere pe el. De obicei, pepenii care paraie atunci cand aplici presiune pe ei sunt si cei care se crapa atunci cand bagi cutitul in ei. Iar asta este un semn foarte bun ca pepenele e copt si dulce.

Marimea si greutatea

Un pepene care este copt va avea o greutate mai mare, chiar daca pare mai mic decat alti pepeni. Avand in vedere ca pepenii sunt 90% apa, un pepene care e greu pentru dimensiunea pe care o are va contine o cantitate mai mare de apa, un indicator foarte bun ca nu este sec in interior (adica copti dar vechi, trecuti).

Pepenii trecuti au acel miez sec, fainos, drept urmare sunt mult mai usori, chiar daca au o dimensiune mare.

Pata galbena

Unii spun ca nu este o regula ca pepenii care au o pata galbena pe coaja sa fie copti sau dulci, dar exista o explicatie foarte buna pentru existenta acestei pete si de ce ea indica ca pepenele este copt.

Pata galbena reprezinta locul in care pepenele a stat sprijinit pe pamant si care nu a fost expus la soare, scrie gustos.ro. Daca pata nu exista, inseamna fie ca pepenele nu este copt, fie ca a fost intors de pe o parte pe alta. Insa, este putin probabil ca a doua situatie sa se fi intamplat cu adevarat.

Codita

Daca un pepene are codita verde, inseamna un singur lucru: ca nu este copt. Cand pepenele s-a copt, codita se usuca de la sine, in unele cazuri chiar se rupe. Astfel ca, tineti minte sa nu alegeti niciodata un pepene cu codita verde.