Laura Vicol, deputat PSD, este de părere că lipsa medicamentelor pentru pacienții cu boli cronice este sesizată din iarnă de către societatea civilă și nici până acum reprezentanții Ministerului Sănătății nu au rezolvat ceva.

„Toate lucrurile rele se află cu ajutorul presei. Toate aceste mizerii ar fi fost aruncate în ochii românilor. Constituția spune că sănătatea este gratuită. Nu am nimic cu sistemul sanitar privat. Guvernul face niște lucruri în defavoarea românilor. În PNRR am găsit bani pentru servicii de consultanță. Se fac afaceri cu firme private în detrimentul românilor. Ei sunt interesați să-și bage bani în buzunar. Nu doar UE cere, ci și actualul guvern le face. UE nu cred că a spus să se înghețe alocațiile, pensiile sau să muncim până la moarte. PSD a întrebat ce se întâmplă cu românii dacă acest PNRR este repsins. Acest plan a fost făcut de 2-3 oameni, trims pe niste stick-uri cu, cu interese către societățile care câștigă milioane de euro din consultanță. Vesanoid, un medicament pentru copiii cu cancer, lipsește de câteva luni. Nu e vina ministerului, spunea Vlad Vociulescu în 22 februarie și nici până acum nu s-a rezolvat nimic. Este o lipsă totală de empatie în Ministerul Sănătății. Vorbim aici de oameni care se luptă cu moartea, dar mor și aparținătorii lor, care se văd neputincioși în a le procura medicamentele vitale. Încrederea românilor este aproape de zero, pentru că în niciun moment de cumpănă, cei de la guvern nu au făcut nimic. Mulți și-au pierdut locul de muncăm, industria HoReCa aproape că s-a închis. În România nu suntem ajutați, ci ni se ia și puținul pe care îl avem”, a declarat deputatul PSD.

Diana Șoșoacă, senator independent, este de părere că, din cauză că pacienții cu boli cronice nu au mai avut posibilitatea tratamentului în spitalele de stat, din cauza restricțiilor de pandemie, aceștia s-au văzut nevoiți să meargă la cele private.

„Oamenii cu adevărat bolnavi nu au mai putut intra în spitalele de stat pentru tratarea bolilor cronice și s-au dus la privat. Au migrat acolo, iar dacă aveam un guvern cu grijă de români, trebuia ca aceste servici să fie decontate de CAS. Cum e posibil ca doar o lună Spitalul Foișor să fie spital Covid, să dai oamenii afară în miez de noapte. Cine a vut bani, s-a dus la privat, cine nu... M-au anunțat cei de la Tarom că se vinde pe bucăți compania. Portul Constanța se distruge. Avem o lege prin care se pot vinde terenuri agricole fără niciun fel de condiții. Când am menționat problema pensionării la varste mici, nimeni nu m-a susținut. La propunerea UDMR am fost reintrodusă ca membru Comisiei parlamentare de cercetare a abuzurilor și am redeschis câteva dosare importante. Contractele de muncă nu se încheie în ceea mai mare parte pe sumele pe care le primesc angajații. Se fac înțelegeri pentru o suma mai mică, aproape de minimul pe economie, iar restul să primească în mână. Mulți nu se mai gândesc la viitor, nu știm ce pensii vom mai avea, pentru că ficare guvern face ce vrea cu pensiile”, a declarat Șoșoacă.

Antonio Andrușceac consideră că nu este normal, ca după o viață întreagă de contribuții în sistemul sanitar de stat, românii să fie trimiși să se trateze la cele private, pe bani.

„Ei iau puslul cu chestia asta și trimiteau în zona de privat un 10%, dar acesta se transforma cu timpul în mai mult. Acum au fost înșelați cei care au plătit contribuții, iar acum sunt trimiși la privat, pe bani. Nici acum nu se decontează multe servicii medicale de bază. Actualii guvernanți nu au idee despre ce înseamna solidaritatea socială. Au vrut să vadă dacă merge, dar au bătut în retragere. Oamenii car pot fi cumpărați cu bani sunt niște persoane fără valoare. Ne-am transformat într-o colonie. Nu putem controla prețurile, nu putem taxa industria food sau cea petrolieră, cu așa zisa optimizare fiscală. Noi, cei din opoziția parlamentară, ne atacăm unii pe alții.