Când familia se reunește pentru o sărbătoare, e întâmplă adesea „accidente”. Un expert explică de ce este așa – și ce puteți face pentru a menține lucrurile pașnice.

Dacă nu vrei să ai o ceartă în familie de Crăciun, ar trebui să te pregătești mental dinainte pentru conflictele așteptate. „Știm că bunica îmi va critica din nou stilul sau că mama va întreba când va avea în sfârșit nepoți”, spune psihologul și autoarea de bestseller-uri Stefanie Stahl, citată de n-tv.de.

Este important să vă pregătiți pentru aceste „întrebări declanșatoare” și să vă gândiți în prealabil la „răspunsuri de dezamorsare”, spune Stahl. — Ca să nu fiți atât de surprins în acel moment. Dar puteți decide și să „țineți gura închisă” în acest caz pentru a evita o escaladare.

Potrivit lui Stahl, există mai multe motive pentru care există risc de certuri de Crăciun. Când familia se reunește, te încadrezi din nou în vechile roluri.

„Deodată te simți responsabil pentru tot din nou. Sau ești din nou acel copil mic”, a spus ea. Și apoi izbucnesc din nou vechile conflicte familiale.

În plus, Crăciunul este „un timp incredibil de emoționant și sentimental”.

Pentru a scăpa de presiune, e bine să nu pregătim totul de unii singuri, ci și să delegăm sarcinile, spune Stahl.

„Poți transforma Crăciunul într-un proiect comunitar.”, adaugă ea. Ar trebui să vă puneți întotdeauna întrebarea: „Sunt interesat de perfecțiune sau de conexiune?”, a mai spus psihologul.

Dar ce să facem dacă o ceartă izbucnește în ciuda pregătirii mentale?

„Singurul lucru de făcut este să închei situația imediat și să-ți distragi atenția”, atrage atenția Stahl. Pentru că atunci când ești foarte jignit sau furios, rațiunea se oprește.

„Emoțiile puternice blochează cortexul frontal din creier și, prin urmare, sediul rațiunii”, mai spune ea.

Psihologul recomandă ca cel mai bine este să părăsești camera și să te relaxați. „Poți face asta făcând flotări, bând jumătate de litru de apă sau jucându-te pe telefonul tău mobil”, adaugă ea.

După aceea, poți să te întorci calm și să spui: „Să uităm de asta acum, putem vorbi despre asta altă dată, iar acum să avem o seară plăcută”.

Cum ne ferim de kilogramele în PLUS de sărbători. Ce trebuie să facem pentru a nu pica în ispită

Psihologii americani vin, la rândul lor, cu sfaturi, semn că certurile la msa de Crăciun sunt un eveniment universal.

Există o mulțime de motive pentru care momentele petrecute de sărbători, alături de cei dragi, pot deveni tensionate: poate că vărul tău nu îți împărtășește opiniile politice, bunicii te întreabă insistent lucruri despre viața ta personală și îți oferă sfaturi pe care nu le-ai cerut sau poate că unii musafiri exagerează cu alcoolul, scrie Business Insider.

Psihologii spun că am putea face în așa fel încât să nu lăsăm astfel de inconveniente să ne strice buna dispoziție. Iată câteva sugestii:

1. Întreabă-te „de ce”

Este important ca oamenii să știe „de ce” intră în situații despre care știu că ar putea deveni din ce în ce mai rele, spune Ramani Durvasula, dr., psiholog clinician licențiat.

Este vital să îți clarifici motivul pentru care tu personal crezi că ar trebui ca o dramă iscată să ia amploare. „Altfel, simți doar că ești o molie atrasă de flacără”, spune ea.

2. Nu încerca să repari o relație în mod miraculos

Mulți se lasă păcăliți de hype-ul sărbătorilor. Urmărind filme de sărbători, care ne fac să visăm la o lume mai bună, am putea regăsi speranța că anumite mesaje, transmise în această perioadă vor repara, ca prin magie, relațiile disfuncționale cu anumiți membri ai familiei.

Nașterea Domnului, 25 decembrie. Însemnătatea specială a acestei zi sfinte

„Există genul ăsta de fantezie de vindecare a relațiilor”, spune Tracy Hutchinson, Ph.D., care predă în cadrul programului de studii clinice de sănătate mintală de la Colegiul William & M,ary din Virginia. Ea spune că oamenii vor să creadă că „poate că de data aceasta va fi diferit”, în loc să accepte realitatea. Dar ceea ce poate fi diferit este modul de abordare al relației și al situației.

3. Unele subiecte sensibile ar trebui evitate

Cu tot ce se întâmplă astăzi în lume, este foarte probabil să ai opinii politice sau legate de anumite evenimente, diametral opuse față de alte persoane. Ei bine, nu trebuie să vorbiți despre asta, spune Jeanne Safer, Ph. D., psihoterapeut și autoarea cărții „I Love You, But I Hate Your Politics”.

„Cred că oamenii întâmpină foarte multe dificultăți în a-și da seama că pot să le pese de cineva și să aibă multe în comun și toate aceste lucruri și să nu poată vorbi despre politică”, spune ea. — Nu trebuie să vorbești despre tot.

4. Comunică, nu judeca

Dacă, într-un final, tot se ajunge la abordarea unor subiecte sensibile, amintește-ți că scopul este strict comunicarea și nu încerca să îți impui punctul de vedere, într-un mod agresiv.

„Nu încerca să-i convingi că ai dreptate și ei greșesc”, spune Tania Israel, Ph. D., profesor la Universitatea din California, Santa Barbara. Dacă cineva spune ceva cu care nu ești de acord, îi poți pune întrebări, astfel încât să își argumenteze opinia.

5. Ai grijă de tine

Dacă ști din start că ai o familie dificilă și certurile vor fi la ordinea zilei, găsește modalități de a-ți oferi câteva momente de liniște sau distragere a atenției. Mergi la o plimbare sau retrage-te pentru a citi sau a medita.