Refuzul Austriei de a spune da pentru intrarea țării noastre în Spațil Schengen a declanșat revoltă în rândul românilor.

Unul dintre cei mai mari fermieri din România, Dimitrie Muscă, a anunțat că nu mai cumpără carburanți de la benzinăriile austriece și deja și-a închis conturile pe care le avea la băncile cu capital austriac, relatează Realitatea PLUS.

„Am luat decizia categorică pentru că la 12 societati cu care lucram 7600 ha avem 120 de mii de porci si 3 mii de bovine, deci consumam motorina la greu de 1,500 de tone de motorina pe an. Am decis clar: nu mai cumpar un gram de motorina de la firmele austriece. Conturile bancare s-au inchis. Am fost cautat cautat de la banca - BCR de la toate nivelurile in a reveni asupra deciziei 3 27

1 30 stimati romani, dati va mana toti sa boicotam aceste firme austriece”, a declarat fermierul la Realitatea PLUS.

Și directorul general al unei companii cu afaceri în zona Hunedoara și Alba, Dan Aurel Pricăjan, și-a anulat chiar vacanța la schi în Austria. Omul de afaceri și-a închis și conturile la banca ce are acționariat austriac.

La fel de revoltați sunt și transportatorii. România a ratat aderarea la spațiul Schengen din cauza Austriei, iar cozile de tir-uri se întind pe zeci de kilometri în vămile cu Ungaria şi cu Bulgaria. În tot acest timp, șoferii se plâng de pierderile enorme.

„Mă nemultumeste cum e aceasta tara condusa. Pierdem 100,150 de euro per tranzit, generata de neintrarea in schengen. Pierde si bugetul de stat, si angajatii nostri”, a declarat AUGUSTIN HAGIU, președintele Fed Operatorilor Rom de Transport (FORT), pentru Realitatea PLUS.

Transportatorii spun că au costuri uriașe pentru o singură mașină care stă pe loc la vamă ore în șir sau, uneori, chiar zile. Șoferii susțin că s-ar putea ajunge și la proteste din cauza acestei situații fără precedent.

ROMÂNII DE RÂND PROMIT BOICOT: Susțin că-și vor închide conturile la băncile austriece și nu mai pun benzină de la OMV Petrom

Românii încep să își închidă conturile la băncile austriece, în semn de protest pentru votul de ieri. Oamenii spun că nu vor mai cumpăra nici produse care vin din Austria. Iar cei care au mașină nu vor mai alimenta la benzinăriile austriece. Totul după ce Austria a sfidat țara noastră, blocând aderarea la Spațiul Schengen.

Întrebat dacă va boicota Austria după decizia de a nu vota pentru aderarea la Schengen, un bucureștean a declarat, pentru Realitatea PLUS, că „vom lua decizia ca atare” și promite că nu va mai alimenta la OMV Petrom.

Un alt bărbat a spus: „O să-mi iau banii inapoi de la BCR, asta e prima chestie. E o bataie de joc. Austriecii mereu si-au batut joc de noi”.

În timp ce alt bucureștean declară că va boicota, „tot ce se poate sa nu beneficieze de banii si atentia noastra. E rau ca se intâmplă asa ceva, asa cum se comporta ei. Credeam ca au mai multa cultură”.