În cea mai recentă postare pe Facebook, președintele a explicat că, prin această redimensionare a forței rotaționale care opera și în România, „prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina.”

El subliniază rolul echipamentului militar suplimentar și al prezenței forțelor europene, declarând că „descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea prezenței forțelor europene, în deplin acord cu partenerul american.”

Președintele subliniază că „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată” și că „Parteneriatul strategic între România și SUA rămâne în aceiași parametri.” Aceasta reafirmă continuitatea relației bilaterale și faptul că România rămâne un partener de încredere pentru Statele Unite.

În final, șeful statului evidențiază infrastructura militară și locul trupelor americane: „Infrastructura strategică dezvoltată împreună la Deveselu, Câmpia Turzii și Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională, trupe americane vor continua să fie localizate în aceste baze, iar transferul de echipament militar va continua.”

