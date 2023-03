Cum au furat 3 hackeri 10.000 de euro folosind datele de internet banking ale unor persoane

Poliţiştii Capitalei au efectuat cinci percheziţii domiciliare în judeţele Constanţa şi Ilfov şi în Bucureşti într-un dosar în care se fac cercetări privind săvârşirea mai multor infracţiuni informatice, trei bărbaţi fiind reţinuţi după ce au transferat aproximativ 10.000 de euro din conturile unor persoane cărora le-au obţinut fraudulos credenţialele de acces în aplicaţii pentru operaţiuni bancare.



"În perioada septembrie - decembrie 2022, trei bărbaţi au creat link-uri de phishing privind interfaţa unei aplicaţii pentru operaţiuni bancare, pe care le-au trimis prin sms către mai multe persoane, sub pretextul actualizării de date, obţinând astfel credenţialele lor de acces în aplicaţia respectivă", informează poliția.



Bănuiţii au folosit aceste date pentru a accesa făra drept conturile de internet banking ale persoanelor vătămate, transferând diferite sume de bani din conturile acestora către alte conturi bancare sau de criptomonedă deschise pe numele unor interpuşi, cauzând un prejudiciu de aproximativ 10.000 de euro.



Cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare au fost găsite şi ridicate mai multe probe şi mijloace materiale de probă şi reziduuri de praf alb ce par a fi susceptibile de a avea efecte psihoactive.



"În urma probatoriului administrat, trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 25 şi 30 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi în faţa magistraţilor cu propuneri legale", arată sursa citată.



Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals informatic şi acces ilegal la un sistem informatic.



Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Operaţiuni Speciale.