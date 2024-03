Prin exemple concrete de pensionari care se vor bucura de majorări ale pensiei, șeful Casei de Pensii a încercat să evidențieze beneficiile noilor modificări.

Pentru mulți pensionari, această recalculare promite să aducă un plus de siguranță financiară și o viață mai linistită în perioada de pensionare, fiind astfel un pas vital în direcția asigurării unui trai decent.

Daniel Baciu: Sunt exemple concrete. Este un exemplu pentru un tamplar, de la sectorul 3. Am luat dosarul din arhiva de la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, sectorul 3.

Este vorba despre un tamplar care este in momentul de fata in plata, are un numar de puncte de 36,89742, este important sa spun ca acest numar de puncte se calculeaza la cinci zecimale. Am vrut neaparat sa iau acest exemplu pentru ca a lucrat si in conditii grele de munca, e vorba de grupa a doua de munca. Dupa cum vedeti, are 14 ani, 11 luni si 6 zile in conditii normale de munca si 21 de ani, 7 luni si 25 de zile in conditii de grupa a doua de munca.

Avem și perioade asimilate, iata ce inseamna pentru acest domn: este vorba despre stagiul militar, acesta este un an, trei luni si 22 de zile, si observam ca pentru acesti 21 de ani 7 luni si 25 de zile se acorda un spor al grupelor munca de 5 ani si trei luni. Si am mai avut si o perioada de 8 luni si 26 de zile. Daca este sa insumam toate aceasta perioada de stagiu de cotizare, cred ca ajungem undeva la 40 de ani.

Dar punctele de stabilitate, de ce am tinut neaparat sa iau aceste exemple, se calculeaza doar asupra acestor ani efectiv lucrati, adica 14 ani, 11 luni si 6 zile si 21 de ani, 7 luni si 25 de zile. Adica 36 de ani.

Numai pentru aceste doua se calculeaza aceste puncte de stabilitate. Ele sunt foarte clar stipulate in lege. Pe perioada 25-30 de ani, ce trece peste 25 avem 0,5 puncte, si aici este calculul foarte clar: 0,5X5 fac 2,5 puncte.

Intre 30 si 35 avem procentul de 0,75 pentru fiecare an care trece de 30 de ani, si avem iar la fel 0,75X5 ne da 3,75 puncte.

Iar ce depaseste de 35 de ani este chiar un punct de stabilitate pentru perioada ce depaseste ca stagiu de cotizare de 35 de ani. Astfel, cu aceste puncte de stabilitate care se adauga la aceste puncte efectiv contributive, pentru ca aceste puncte sunt calculate efectiv pe contributivitate, observam ca avem o crestere a valorii pensiei de la 2192 de lei, cat este in prezent, adaugandu-se aceste puncte de stabilitate ajungem la o pensie de 3624 de lei. Cresterea este destul de substantiala, de 1432 de lei, reprezentand o crestere de 65,33%. Deci aceste puncte de stabilitate practic fac diferenta.

Am vrut sa iau acest calcul pentru ca s-a vorbit foarte mult ca cei cu grupe de munca nu vor beneficia de mariri. Deci acest domn are 21 de ani in grupa a doua de munca si vedeti ca pensia ii creste cu 1432 de lei.

Realitatea Plus: Avem alt exemplu, de tehnician proiectant, aici vad ca majorarea este ceva mai mica fata de cazul anterior

Daniel Baciu: Da, majorarea este mai mica. Stagiul de cotizare este mai mic. Ati vazut ca in partea cealalta aveam peste 36 de ani, si din cauza aceasta si punctele de stabilitate au fost mai multe, si s-a reflectat in cuantumul pensiei.

Aici avem 29 de ani stagiul de cotizare. Avem acest numar de puncte calculate efectiv pe contributivitate. Avem pensia in plata in prezent de 2069 de lei. I se dau acele puncte de stabilitate, avand 29 de ani, vom avea doar in perioada 25-30 decat patru ani, se inmulteste cu 0,5X4 si ne rezulta cele doua puncte de stabilitate.

Si pentru cele cinci luni, si este foarte important ca aceste puncte de stabilitate se dau atat pentru ani, cat si pentru luni si chiar si pentru zile. Este clar specificat in normele de aplicare, care este punctajul efectiv pentru fiecare luna si pentru fiecare zi in plus pentru stagiul de cotizare, rezultand aici si pentru cele cinci luni de care va ziceam acele puncte de stabilitate.

Daca adaugam aceste puncte de stabilitatea la pensia in plata care este de 2069 de lei in prezent, rezulta o pensie de 2565 de lei. Avem o crestere de aproape 24%, aproape 500 de lei in plus la pensie. Se vede foarte clar ca aici este un stagiu de cotizare mai mic, deci cresterea este mai mica, iar cel care a avut un stagiu de cotizare mai mare, avem aproape 36 de ani si 7 luni, are o crestere mai mare.

Cu cat am muncit mai mult si, implicit, am contribuit mai mult, cu atat punctele acestea de stabilitate fac diferenta si oamenii primesc mai mult la pensie.

