”Trebuia să avem un impozit pe profit cu 15% mai mare decât cel de anul trecut, doar 11,1% realizat. Trebuia să avem un impozit pe venit cu 15% mai mare și a crescut cu 21%, mă refer la veniturile din impozitele pe profit și pe venit.

Venituri din impozite pe proprietate trebuiau să crească cu 20%, au crescut cu 24%.Veniturile din TVA trebuiau să crească cu 12,5%, au crescut cu 5.7%. Accizele trebuau să crescă cu 5%, au crescut cu 13,2%.

A scăzut activitatea economică. Firmele au probleme și ca atare avem atât veniturile din impozitul pe profit cât și veniturile din TVA mult mai mici decât cele prevăzute a fi în legea bugetului. Asta înseamnă că activitatea economică scârțâie!

Cât a fost deficitul bugetar anul trecut? Guvernul a anunțat ca fiind 8, 65% din PIB, 152 de mioliarde de lei, dar Comisia Europeană l-a calculat 9,3% din PIB adică 164 miliarde de lei. În realitate, Comisia Europeană o să vedeți la sfârșitul anului va calcula și de această data un deficit bugetar de peste 9%”, a declarat liderul AUR.