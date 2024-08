Scos din sistem în iarna anului 2017, chiar la început de an, Florian Coldea – acum general în rezervă - a creat un precedent periculos. Alături de Dumitru Dumbravă, “stăpânul câmpului tactic”, care a devenit celebru în 2015 când a recunoscut public faptul că SRI se implică în dosarele penale chiar și în instanță, fostul șef al Serviciilor a dat startul optimizărilor în dosare. În plus de asta, el a creat și o adevărată schemă de business, afacerile fiind preluate și de alți generali în rezervă și mergând "ca unse", potrivit jurnalul.ro.

Jurnaliștii sursei citate au identificat cel puțin trei generali din lista celor scoși la pensie în anul 2018 care au devenit consultanți în afaceri și management. Unul dintre aceștia s-a asociat cu un fost ministru de Interne, scos strategic pe „tușă”, în 2016, cu un dosar penal fabricat de DNA, și închis cu clasare după ce fostul demnitar l-a primit în firma sa pe respectivul general SRI.

Vorbim despre Petre Tobă, fost șef al Inspectoratului General al Poliției Române, considerat, la vremea respectivă, un apropiat al lui Florian Coldea, pe care Dacian Cioloș, imediat după nominalizarea sa ca premier desemnat, în noiembrie 2015, ca urmare a demisiei lui Victor Ponta, l-a propus pentru a prelua portofoliul Ministerului Afacerilor Interne, mai arată sursa citată. Tobă a renunțat imediat la haina de polițist, pentru a deveni politician, fiind învestit în noua funcție la data de 17 noiembrie 2015.

Pe 1 septembrie 2016, DNA, condusă la acea vreme de Laura Codruța Kovesi, cerea președintelui României aviz pentru a-l putea pune pe Tobă sub urmărire penală pentru favorizarea făptuitorului. El era acuzat că „a refuzat, în mod discreționar, declanșarea procedurii de declasificare a unor acte normative a căror încălcare vizează conținutul infracțiunilor de abuz în serviciu și deturnarea de fonduri”. Mai exact, vorbim despre anchetarea unor achiziții făcute de serviciul secret al MAI – celebrul DGPI, cunoscut și sub denumirea de „Doi și-un sfert”. În 9 noiembrie 2016, Petre Tobă a fost pus sub urmărire penală și a demisionat din funcția de ministru.

Ulterior, procurorii au clasat dosarul, pentru că „fapta nu există”

Nici doi ani mai târziu, la data de 9 septembrie 2018, DNA a dispus soluția clasării dosarului lui Tobă, pe motiv că „fapta nu există”.

„Albirea” lui Tobă se petrecea la două luni și 11 zile după ce acesta s-a asociat în firma sa de consultanță cu un general SRI din lotul „Coldea”, scos la pensie cu un an înainte.

În ordonanța de clasare, DNA scria că „au fost epuizate toate mijloacele probatorii, nu au reieșit probe din care să rezulte că fapta întrunește condițiile de tipicitate ale infracțiunii reținute” și că „pretinsul refuz al fostului ministru al Afacerilor Interne de a declasifica documentele respective, materializat într-o adresă transmisă DNA, a avut la bază un răspuns primit de la Administrația Prezidențială - Departamentul Securității Naționale, în care era menționat refuzul de desecretizare și motivele acestuia. (…) Nu există nicio normă legală care să oblige conducătorul unei instituții publice să declasifice un document la cererea organului de urmărire penală”.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între punerea sub acuzare a lui Tobă și emiterea acestei ordonanțe de clasare?

Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), la data de 28 iunie 2018, ia naștere compania SC Strategic Intelligence Security Services SRL, care se ocupă cu „activitățile de consultanță pentru afaceri și management”.

Firma avea doi fondatori: Petre Tobă, cu 80% din capitalul social, și Viorel Adrian Stan, cu 20%. Acesta din urmă este nimeni altul decât unul dintre cei zece generali SRI scoși la pensie de Iohannis, pe 31 iulie 2017.

Viorel Adrian Stan este, de fapt, fost șef al Diviziei W din SRI, care se ocupa cu verificarea ofițerilor SRI. În ultima parte a mandatului său, a condus structura informativă a Direcției Antiteroriste din SRI, un apropiat al lui Florian Coldea.

Compania lui Tobă și Stan era administrată, la momentul înființării, de Cătălin Lucian Roșan, fost director al Direcției Juridice din IGPR și ex-secretar general al MAI, în scurtul mandat al lui Petre Tobă.

În 28 iulie 2020, au loc mișcări în structura acționariatului acestei companii, respectiv Petre Tobă rămâne cu 60% din acțiuni, soția acestuia, Simona Steluța Tobă, devine asociat cu 20%, fostul general SRI Viorel Adrian Stan rămâne cu 10%, iar Călin Lucian Roșan devine asociat cu 10%.