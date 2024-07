Ce a transmis tânăra după întâlnirea cu ursul

Într-o postare pe Instagram, Alina, alături de prietenul ei, a povestit cum au gestionat întâlnirea cu ursul. „Nu am urlat, nu am făcut gesturi bruște și nu am încercat să fugim. Am ales să ne menținem calmul și am fluierat ușor pentru a ne face simțită prezența. Ursul ne-a observat rapid și a decis să plece. Deși aveam spray cu piper pregătit, nu a fost nevoie să-l folosim,” a explicat Alina.

După incident, Alina și prietenul ei au făcut gălăgie pentru a preveni o nouă întâlnire cu animalul sălbatic, având în vedere că zona este cunoscută pentru prezența urșilor, mistreților și lupilor. „Este important să ne facem simțiți atunci când ne aflăm în zone sălbatice,” a subliniat ea.

Pentru a evita întâlnirile periculoase cu animale sălbatice, Alina a oferit câteva sfaturi esențiale:

Nu mergeți singuri pe munte: Asigurați-vă că cei care vă însoțesc au cunoștințe de bază despre cum să reacționeze în cazul întâlnirilor cu animale sălbatice.

Semnalați-vă prezența: Faceți gălăgie, vorbiți mai tare, cântați sau fluierați. Puteți folosi fluierul inclus în unele modele de rucsaci.

Fiți atenți la semne: Observați urme, excremente, blană sau urme de gheare pe copaci pentru a decide dacă este sigur să continuați traseul.

Aveți la îndemână un spray cu piper: Acesta poate fi un instrument util în caz de urgență.

Evitați zona dacă vedeți pui de urs: Mama urs este întotdeauna în apropiere și este mai posibil să fie agresivă.

Alina a mai adăugat că este esențial să nu aruncați deșeuri sau resturi de mâncare în natură, chiar și cele biodegradabile, deoarece acestea pot atrage animalele sălbatice. „Nu hrăniți niciodată animalele sălbatice. Acest lucru poate schimba comportamentul lor și le poate învăța să asocieze oamenii cu hrana ușor disponibilă,” a avertizat ea.

Incidentul subliniază importanța pregătirii și a cunoașterii regulilor de siguranță atunci când ne aflăm în medii naturale sălbatice.