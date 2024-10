Fostul premier a ajuns să fie avocat în barou prin fals, după ce a intrat în sistemul judiciar datorită tezei de doctorat pe care a plagiat-o, acest aspect a fost recunoscut de Universitatea București. Intrarea în profesia de avocat i-a deschis lui Ponta calea pentru a face bani și pentru a dobândi distincții academice. Cabinetul de avocatură al fostului premierului a câștigat suma de aproximativ 1.600.000 de lei, adică 380.000 de euro, potrivit cursului de la acea dată, potrivit Realitatea Plus.



Ponta a redevenit doctor în drept, după o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție de la jumătatea lunii septembrie, care a anulat ordinul ministrului Educației prin care i s-a retras acest titlu. Decizia judecătorilor de la instanța supremă este una surprinzătoare, mai ales după ce un alt proces deschis de fostul premier a fost pierdut.





Victor Ponta, consilierul onorific al premierului Marcel Ciolacu, a încasat aproximativ 350 de mii de lei de la compania chineză Smithfield. Compania dirijată de regimul comunist de la Beijing este cel mai mare producător de carne de porc din lume. Deși își mai are sediul în SUA, și este la origine o afacere americană, a fost cumpărată, în urmă cu 10 ani, de către conglomeratul chinezesc WH Group.





Victor Ponta deține și o firmă de consultanță în afaceri, VP Projects Advisors SRL.

Printre clienții lui Ponta se numără companii turcești, cum ar fi Eti Bakîr, care i-a adus peste 2 milioane de lei. Compania turcă a pus mâna pe rezervele de cupru ale României. În plus turcii doresc să construiască cu ajutorul statului român un combinat de prelucrare a acestei materii prime.



Victor Ponta oferă consultanță premierului albanez Edi Rama și președintelui sârb Aleksandar Vucic. Fostul premier are și cetățenie sârbă, iar în momentul în care va depune dosarul de candidatură pentru parlamentul României va fi dezvăluită averea acestuia pentru că trebuie să completeze declarație de avere.