Patru pagini de adnotări din opera "Oedipe" a lui George Enescu și o vioară folosită de marele compozitor au pus pe jar întreaga comunitate culturală românească după ce au fost scoase la vânzare de o casă de licitații.

Casa de licitații susține că ambele piesele ar proveni din colecția Romeo Drăghici și ar fi aparținut lui George Enescu. De cealtlă parte, cei care au inventariat bunurile compozitorului și au deschis Muzeul Enescu spun ca nu au cunoștință de existenta acestei colecții.

La 140 de ani de la nașterea lui George Enescu și în anul în care se organizează a 25-a ediție a Festivalului Enescu, pare că cineva a planificat această afacere. Bunurile ar trebui sa fie in patrimoniul statului daca ele sunt autentice, spun oamenii de cultura.

Organizatorul Festivalului George Enescu cere insa Ministerului de Interne sa faca o investigație amănunțită. De ce nu se afla astfel de obiecte in patrimonial national?