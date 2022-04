Cap de listă este un polițist de Galați, Eduard Laurențiu Ivașcu. Potrivit declarației sale de avere de anul trecut, acesta deține un apartament de 80 mp în Galați, cumpărt în 2018, dar și două imobile în Mamaia, ambele de 36 de mp, dintre care unul este achiziționat în anul 2014 iar celălalt i-ar fi fost donat de către o mătușă. Publicația citată scrie însă că, inițial, polițistul ar fi declarat că ambele apartamente sunt ale sale și că nu sunt incluse în circuitul turistic din zonă.



Ulterior, omul legii și-a schimbat declarația și a recunoscut că cele două apartamente din Mamaia sunt administrate și utilizate de către tatăl lui, Sandu Ivașcu, sau mai exact de firma pe care acesta și Maricica, soția sa, au înființat-o în 2015, Ian Apartments. Potrivit datelor publice, în 2019 și 2020 societatea a realizat un profit de peste 367 de mii de lei.

Chiar dacă în 2021 societatea figura ca fiind 100% a lui Sandu Ivașcu, în vârstă de 69 de ani, datele de contact ale firmei sunt ale polițistului, nu ale tatălui acestuia. Astfel, site-ul citat notează că acest mod de administrare este portița pe care a găsit-o fiul acestuia pentru a mai face niște bani, și asta pentru că statutul de funcționar public al lui Eduard Laurențiu nu îi permite să fie asociat în firme.



Potrivit publicației Curierul Național, cu doi ani în urmă, Ian Apartmens a vrut să obțină o finanțare pentru a ridica un hotel cu două etaje în Mangalia. Însă proiectul nu a beneficiat de finanțare.



Chiar dacă această inițiativă a fost abandonată, potrivit spuselor polițistului, un fapt interesant nu poate fi ignorat. În anunțurile cu privire la acest proiect apar tot datele de contact ale polițistului. Eduard Laurențiu spune că sunt așa din perioada în care tatăl său a suferit o operație și nu a fost disponibil. Reporter de Iași notează însă că intervenția tatălui său a fost în 2021, în timp ce anunțurile cu pricina datează încă din 2020.

Nici mama polițistului nu este străină de afaceri, cel puțin pe hârtie. Aceasta apare ca unic acționar a celei mai mari carmangerii din Galați. Societatea condusă de femeia în vârstă de 66 de ani a înregistrat în 2019 și 2020 un profit cumulat de 495 de mii de lei, cu 46 de salariați.



Un alt caz interesant este cel al foștilor soți Bodoga. Amândoi oameni ai legii, aceștia au divorțat și au finalizat partajul în august 2020. În urma acestuia, ambele apartamente din Canta, Iași pe care cuplul le-a cumpărat în 2015, unul de 83 de mp, iar celălalt de 72 mp, i-au revenit soției, Ionela, care între timp a trecut la numele de fată, Iacob.

Partea interesantă este că la aproximativ două săptămâni după ce ambele imobile au intrat în posesia exclusivă a fostei soții, Valeriu Bodoga a solicitat Inspectoratului să-i achite chiria pentru o locuință. Rămas fără casă în urma divorțului, acesta a solicitat să i se deconteze suma de 1.650 lei, bani care urmau să intre în buzunarul fostei soții, asta pentru că apartamentul la care Bodoga a declarat că vrea să locuiască în chirie este unul dintre cele două care au intrat în posesia acesteia la partaj.



Fiindcă povestea cu iz hilar i-a enervat pe unii colegi ai ofițerului de poliție, decontarea nu a mai avut loc.

La fel de ciudată a fost și alegerea ofițerului de a cumpăra casa socrului său, la scurt timp după divorț. Acest lucru, dar și faptul că, întrebat de către Reporter de Iași ce părere are despre divorțul fiicei sale de Bodoga, acesta a zis că nu este posibil ca cei doi să fie separați, ceea ce a determinat apariția unor suspiciuni asupra divorțului. Publicația citată l-a întrebat pe Bodoga dacă încetarea mariajului este doar formală, însă acesta nu a dorit să ofere un răspuns concret.

Bodoga a avut un trecut constroversat. În 2011, când era șef al Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Vaslui, acesta a fost legat de scandalul de corupție de la vamă, numit Lotul Albița 1. Bodoga nu a fost pus sub acuzare, ba chiar și-a denunțat colegii.



Cinci ani mai târziu, acesta a încercat să ajungă în fruntea ITPF Iași, însă nu a avut succes. În prezent este șef serviciu în cadrul Inspectoratului Teritorial.

Un alt polițist care apare în ancheta publicației citate este Constantin Rugină. Ofițerul deține din 2014 un teren de 1200 de mp, un apartament de 55 de mp și o casa de 180 mp ridicată în 2017, în localitatea Darabani din Botoșani. Reporter de Iași relatează că prin zonă ar umbla zvonul că ultimul imobil ar fi fost construit și prin munca subordonaților.



RUGINĂ are și datorii de 20.000 de euro dar și o descoperire de cont de 45.000.

Alt polițist cu imobile prin Botoșani este Daniel Constantin Șalvari. Acesta deține două apartamente de 67, respectiv 27 de mp, un teren de 745 de mp și o casă de 143 de mp, ambele cumpărate în 2016.



Daniel Șalvari a declarat pentru Reporter de Iași că apartamentul este trecut pe numele său, însă adevăratul proprietar este fratele acestuia. În ceea ce privește casa cumpărată în 2016, Șalvari nu pare foarte sigur cum a ajuns în posesia sa și cât a costat, se arată într-un schimb de replici dintre reporterul publicației citate și polițist.

„Daniel Constantin Șalvari: În 2016, am cumpărat-o. Adică, ea a fost construită înainte.



- Reporter de Iași: Și ați cumpărat-o la prețul de când?



- Daniel Constantin Șalvari: Am luat-o de la mama, da. Pământul, inițial, a fost cumpărat de mama. Construită casa. Și eu am cumpărat-o de la mama. Tranzacție în familie.



- Reporter de Iași: Ați cumpărat casa de la mama?



- Daniel Constantin Șalvari: Da.



- Reporter de Iași: Deci, mama a făcut casa asta?



- Daniel Constantin Șalvari: Eu am făcut-o.



- Reporter de Iași: Pământul era pe numele ei, ați făcut casa și apoi ați cumpărat-o?



- Daniel Constantin Șalvari: Da.



- Reporter de Iași: Ați făcut-o dvs. și ați mai cumpărat-o o dată?



- Daniel Constantin Șalvari: Păi, nu. Am făcut actele”, a declarat polițistul Daniel Constantin Șalvari pentru Reporter de Iași.

În aceeași zonă și pe aceeași stradă cu cel numit anterior are casă și un șef serviciu la frontiera Iași. Locuința are 100 mp, a fost ridicată în 2008 și îi aparține lui Mitică Cezar Hrișcă și soției acestuia. Potrivit declarației sale de avere, acesta mai deține și jumătate dintr-o sală de 190 de mp situată în Botoșani.

Cel mai sărac dintre polițiștii de frontieră este chiar șeful Inspectoratului Teritorial de la Iași, Victor Mariniuc. Potrivit declarației sale de avere, acesta nu deține imobile pe numele său. El a investit doar într-un Logan din 2018. Chiar și așa, a reușit să strângă datorii de peste 62 de mii de euro.



În trecut, salariile personalului ITPF erau publice, însă mulțumită unei legi din 2017 acestea sunt acum confidențiale. Potrivit datelor existente, un subofițer cu funcție de conducere ajunge să încaseze între 4800 și 5900 de lei, în timp ce unul fără funcție de conducere primește între 2300 și 5900 de lei.



În cazul ofițerilor, cei care conduc pot ajunge să încaseze chiar și 10.000 de lei, în timp ce subalternii nu trec de 7600 de lei.