Mihai Ciobanu, inginer de profesie, a fost director al Uzinii ARO în perioada 1992-1994. Acesta a relatat cum a decurs privatizarea perlei auto, cum a pierdut statul român și cum a fost distrusă ARO în doar un an de la privatizare.

„Fac câteva precizări despre contractul de privatizare. În primul rând, firma care s-a prezentat la privatizarea ARO se numea Lacaro Distributors. În timpul negocierii contractului, spre final, firma și-a schimbat numele în CrossLander, ceea ce este o treabă mai mult decât discutabilă.

Ciobanu: Nu s-a făcut reevaluarea activelor pentru prețul de vânzare

În ceea ce privește prețul de vânzare, nu s-a facut reevaluarea activelor, adică valoarea acțiunilor în 2003 a fost vândută la valoarea din 1994, pe evaluarea făcută de mine, după HG 500/1994. Am stabilit valoarea activelor la cursul de 1.416 lei dolarul, ceea ce a rezultat 150 si ceva de milioane de dolari active ARO.

În 2003, când s-a făcut privatizarea, nefăcându-se evaluarea, cursul fiind de 28.300, activele societății au ajuns la 8,3 milioane de dolari. Pe nimic!, pe de o parte.

Ciobanu: Firma lui Perez nu avea voie să participe la privatizare

Pe de altă parte, conform contractului de privatizare, firma trebuia să prezinte o scrisoare de bonitate bancară. N-a prezentat-o. Nu avea voie să participe la privatizare.

În momentul în care s-a facut privatizarea, s-a preluat societatea, statul român a preluat toate datoriile societății. Societatea a fost predată fără niciun fel de datorii”, a declarat fostul director ARO, vineri seară, la „Culisele statului paralel”.

Ciobanu: Un record mondial absolut! N-o să găsiți o societate comercială care provoacă un astfel de dezastru într-un an de la privatizare

Mihai Ciobanu a relatat apoi ce s-a întâmplat într-un an de la privatizare și a citit situația financiară din bilanțul contabil de la 31 decembrie 2004: „cifra de afaceri - 9,6 milioane de dolari, pierderi - 7,2 milioane de dolari. Este un record mondial absolut! Nicăieri n-o să găsiți o societate comercială care într-un an de zile provoacă un astfel de dezastru”.

„În urma lichidării societății, Perez (deținătorul firmei CrossLander - n.red.) a încasat vreo 4 milioane de dolari. A venit cu mâna în buzunar și a plecat cu 4 milioane. Mai mult de atât, ca să nu fie trasă la răspundere CrossLander, pentru neîndeplinirea contractului de privatizare, a lichidat-o și a creat o firmă care avea numai drepturile lui CrossLander, nu și obligațiile. Și a încasat prin ea 4 milioane de dolari.

Deci uzina care a fost un model pentru industria românească a fost făcută zob!”, a mai spus fostul director ARO Mihai Ciobanu.

Ciobanu: SRI a fost singurul serviciu care a spus clar că nu este bine să se facă privatizarea

Fostul director a precizat și că „în perioada privatizării, singurul serviciu care s-a exprimat vizavi de privatizare a fost SRI-ul , care a spus clar că nu este bine să se facă privatizarea, și pot să vă prezint și documentul”.

Mihai Ciobanu a confirmat și pierderea de către România a mărcii ARO.

„Evident, bineînțeles” că statul a pierdut marca ARO, a mai spus Mihai Ciobanu.

„Marca ARO o deține Landmark. Nu cunosc firma. Este cea care a cumpărat, în urma licitației lichidității uzinei, o parte din activele ARO, nu toată suprafața ARO”, a mai precizat fostul director.

Despre ce a însemnat ARO pentru alții, Mihai Ciobanu amintește despre publicarea unei enciclopedii care dedică cea mai mare parte mașinilor ARO.

„A apărut în urmă cu câțiva ani Enciclopedia mașinilor de teren, în limba engleză. Pe prima coperta a enciclopediei este trecută mașina Hummer și sub copertă e mașina ARO, iar în tot cuprinsul enciclopediei, cea mai mare suprafață de prezentare o are firma ARO”, a mai relatat Ciobanu.

Ciobanu: Brevetele ARO au dispărut, nu s-au plătit niciun fel de taxe

Fostul director spune că nu s-a mai întâmplat absolut nimic nici cu toate brevetele care aparțineau fabricii ARO, pentru că „nu s-a mai plătit nimic, taxele. Și eu sunt unul dintre inventatori, am cedat brevetul aplicat în serie. Au disparut, nu s-au plătit niciun fel de taxe”.

Ciobanu: ARO a fost omologată după standardele federale americane. Mașina era impecabilă după proba de rugină

„Mașina noastra a fost omologata dupa standardele federale americane, eu am fost la receptie in SUA, la proba de ruginire, am fost la Laboratorul de la Portland și am ridicat mașina noastră ARO 2244 de culaore roșu 27. Când a ieșit afară după probe, nu erau ruginite decât brațele de la stergătoarele de parbriz, capacele cromate care erau americane, iar mașina era impecabilă. Am primit garantie la vopsire de 12 ani”, a povestit Ciobanu.

Fostul director ARO susține că în prezent nu se mai construiește ARO și că în Cehia s-ar fi încercat doar un montaj, dar „nemaiexistând marca și piese de schimb, este greu de crezut”.