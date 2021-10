Două dintre deciziile criticate de Orban sunt eliminarea testelor din Certificatul verde și achiziționarea unui număr prea mare de vaccinuri anti-Covid.

”Este demonstrat științific faptul că vaccinul nu înseamnă că nu poți să transmiți și că nu poți să te îmbolnăvești. Dacă ai un test RT PCR e o probă mult mai clară a faptului că nu transmiți boala.

În loc să luăm 120 de milioane de vaccinuri, ar trebui să luăm teste. Eu nu am fost de acord cu vaccinarea obligatorie pentru anumite categorii profesionale. Am spus să se testeze frecvent. Eu sunt vaccinat, se demonstrează că pot să transmit virusul, nu înțeleg de ce să existe o discriminare față de cei care își fac test. Nu zic să nu-i stimulezi pe oameni, am fost adeptul unei campanii în care să-i stimulăm pe oameni, cum erau bonurile de masă. Pe de altă parte, să consideri că o persoană vaccinată are un regim diferențiat față de o persoană care nu e vaccinată, dar care se testează, mi se pare o chestiune care parcă avantajează pe producătorii de vaccin și stocurile”, a acuzat fostul lider al PNL.

