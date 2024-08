DAN TOCACI: Tu nu auzi, Said (Said Baaklini)? Știi de Said (Said Baaklini)?

CĂTĂLIN HIDEG : Am auzit așa.

DAN TOCACI: Said (Said Baaklini) de ce a căzut? La o masă așa-zișii tovarăși ai lui, prieteni. El a povestit beat fiind, cum că, Elena Udrea a fost, a lucrat la primăria generală a Capitalei, a fost secretară, nu știu pe unde a cunoscut-o ăsta Cocoș (Dorin Cocoș), a inventat-o și după aia a luat-o Chioru (Traian Băsescu).

CĂTĂLIN HIDEG : A venit de la Buzău.

DAN TOCACI: Așa i-a povestit el la masă cum îi dădeam m.... așa lu, Doamne iartă, că gândești nu că spun, lui asta. Și un binevoitor frate de-al lui ca să se pună bine și atunci i-a povestit lui Chioru. Și Chioru ce a făcut? A distrus cea mai tare rețea din România de recuperare de TVA. Ai înțeles? L-a arestat pe Said (Said Baaklini) și au căzut o grămadă. Ai înțeles? Au căzut o grămadă.

CĂTĂLIN HIDEG : Și furau TVA-ul? Ce făceau?

DAN TOCACI : Recuperau TVA-ul. Erau combinați. Ai înțeles? Recuperare de TVA.

CĂTĂLIN HIDEG : Cum v-a zis? Recupera TVA-ul de unde BEEP îl lua?

DAN TOCACI: Nu știu, era, nu știu cum făceau. Nici nu mă interesează sau poate nu e. Erau implicați, era și un senator.

CĂTĂLIN HIDEG: Erau implicați. Făceau firme d-alea mă, știi după 3-4 luni.

DAN TOCACI: Știu că și Florian (Florian Walter) s-a dus la el, în sfârșit nu mai contează. Deci erau foarte bine. Și pentru treaba asta a ieșit tâmbălăul lui Pește. Și arestat în Bulgaria după pistă tocmai când era în avion. Deci de-asta îți explic. Când e vorba de o chestie de deranjată asta știi cum te perpelesc de nu ai aer.

CĂTĂLIN HIDEG: Hai mă, da asta, asta e normal mă. BEEP pe ea de libertate. De fapt nu mai suntem oameni doar că suntem niște gândaci.

DAN TOCACI: Da, pă mine. Pă mine.

CĂTĂLIN HIDEG: Gândaci.

DAN TOCACI: Și am spus pă mine. Dacă nu aveam anumite relații sus undeva sus de tot și să fie întâmplător la masă așa s-a stabilit. Bă, primul pe care îl luăm, pe Tocaci (Dan Tocaci). Pentru că cu el ajungem peste tot. Și ăla a zis stop joc, cum să-l luați pe ăla. Păi ăla-i cu bani. El are banii lui Walter. El face tot. Bă proștilor, ia duceți-vă și verificați. S-au dus și m-au verificat, când au văzut cum stăm și că păi nu-s banii la ăla. Păi eu când vă zic că sunteți tâmpiți, unde-i ține? Îi ține în casă? Păi ăla are conturi la bancă. Are datorii la bancă. Sunteți nebuni la cap și a zis că-l cunosc, păi lăsați-l pe om în pace. Și după care s-a aflat și s-au închis. Printre care cel care a pus stop a fost F.C-ul (Florian Coldea). Ai înțeles? Și a zis stop, lăsați-l. Altfel, dacă nu aveam norocul să fie ăla la masă. Ai înțeles? Să fie la masă. Veneau peste mine dimineața și mă luau. Și ce făceam? Mă apucam să-i dau pe toți în primire. Crede-mă! Crede-mă! Cine zicea că mergem la școală și ...., deci dacă nu ești interlop, din lumea aia infracțională să te naști în familie cu astea, să știi cu astea, să fii... Dacă te ia unul pe stradă și intri acolo, în secunda aia e! Pe Patriciu (Dinu Patriciu). Deci gândește-te Patriciu (Dinu Patriciu), are, ăla a fost călit securist. Când a intrat la arestul Capitalei, în jos acolo pe Calea Victoriei, a făcut pe el. Ai înțeles? Când l-a arestat Băsescu atunci. A făcut pe el.

CĂTĂLIN HIDEG: Și a dat pe cineva în primire? Sau s-a... a tăcut?

DAN TOCACI: Nu, s-a închis. S-a închis subiectul. Dar ți-am zis, când l-a luat să-i arate pisica, că vroia să îi pună el prim-ministru. Vroia să facă el nu știu ce.

CĂTĂLIN HIDEG: Da.

DAN TOCACI: Păi la un moment dat se credeau. Ăsta de la Antena 1, cum îl cheamă?

CĂTĂLIN HIDEG: Voiculescu (Dan Voiculescu).

DAN TOCACI: Voiculescu (Dan Voiculescu) la fel. Păi ăștia după Revoluție puneau prim-miniștri, puneau... Dă niște jocuri. Până s-au... A venit Băsescu. Și după aia stați așa, BEEP, ce faceți voi pe barba mea. Și ăsta a fost comandant de navă, știa să conducă. Restul, până atunci, a... Nea Nelu, el era fericit că a ajuns și el în sfârșit președinte, că ăsta a fost visul lui. Iar restul, erau foaie verde. Și singurul, care încât au reușit să penetreze și americani și UE în România, a fost când l-au pus pe Băsescu. Care ăla, de când se știe a fost trădător de neam și de țară. De când era la Anvers, că juca la trei capete. Ei, și asta așa a fost. Și atunci am început tâmbălăul să curețe. Tot ce însemna treaba asta. Și pe Niculae (Ioan Niculae) de la Astra, și pe Voiculescu (Dan Voiculescu), și pe ăsta. Și pe ăsta, cum îl cheamă ăsta, Patriciu (Dinu Patriciu). Părerea mea că Patriciu (Dinu Patriciu) nu a murit, aia e altă chestie.

CĂTĂLIN HIDEG: E na!

DAN TOCACI: Aia e părerea mea. Păi unde e cadavrul? Corpul lui, că nu l-au dus în țară.

CĂTĂLIN HIDEG: Da. Interesant. De ce? Păi și se bate familia pe avere.

DAN TOCACI: Le-a zis. Le-a zis. Omul s-o fi retras și a făcut operație estetică. Stă undeva pe o insulă, i s-a luat. Până... Și trebuie să stea până moare, stă și e liniștit într-un loc, îmbătrânește și o să moară acolo. Și restul le-a zis la ăștia. Bateți-vă pe avere. BEEP

CĂTĂLIN HIDEG: Băi, nasol, mă. Când a venit Niculae (Ioan Niculae) ăla. Șapte combinate, praf le-a făcut, le-a închis pe toate.

DAN TOCACI: Păi știi cine l-a făcut pe Niculae (Ioan Niculae)? Soros (George Soros). Soros (George Soros) l-a făcut.

CĂTĂLIN HIDEG : De ce Soros (George Soros)?

DAN TOCACI: Deci a deschis combinat ăsta de îngrășăminte în Bulgaria și în Croația. Și toată... A venit în România, a zis că atunci. Pentru că el era... Tot ce făcea, el făcea pentru români. Ai înțeles? Și nu mai trebuie să existe în România român puternic. Ai înțeles? Asta nu... Asta am înțeles-o atunci când a căzut banca Columna și mi-a zis-o tata (Leonid Tocaci). Deci tot ce e românesc, putere și asta, la cap. M-ai înțeles?

CĂTĂLIN HIDEG : Păi și ce BEEP, bă frate, dacă se BEEP totul?

DAN TOCACI: Păi ce să facem? BEEP. O să vină o companie și gata. Vine Sanimed în Statele Unite. Haide, cine avem nevoie? Ia uite. Ia uite, Cătălin are oameni pregătiți. Vreți, bă, să lucrați la mine? Da. Cât... Unul de la lucrător, dator, laborator pielea mea, Statele Unite, se zice mare pe an. 50.000, 100.000 de euro, 200.000 de euro. Lasă că aici... Cu 15.000 pe an, trăiește, e fericit. Și muncește. Și produce. Și ăsta vine în loc. Salariul ăla care să-i dea lui și toate alea, câștigă de nu știu ce. Și în cazul ăsta, s-a terminat treaba. Și seringi. Păi de ce să faceți voi la Arad? Lua asta, bă, că o facem noi în Germania. Luați de la noi.

CĂTĂLIN HIDEG: Bă, Gugule, las-o-n BEEP mea. Păi și uite, e o fabrică de medii unică în România. BEEP mea, nu știu, de-abia mai... țin respirația, că m-a distrus concurența din Europa.