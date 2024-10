Mare parte din bani au fost alocați pentru ca Marin Țole, la vremea respectivă secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, să procure certificatul care garantează acces la informații secrete de stat. Obținerea certificatului ORNNIS a fost intermediată de doi presupuși membri ai Masoneriei, Radu Mărgineanu și Gheorghe Florea. După ce planul a eșuat, Eugen Pîrvulescu l-a presat pe Marin Țole să-i dea înapoi jumătate din bani, astfel că acesta din urmă l-a denunțat la DNA.

Țole Marin: Înțelegerea ați văzut că a și picat atuncea așa de… așa a fost să fie, da! Dar am o problemuță cu… prietenul nostru. Cu Eugen.

Mărgineanu Radu Mihai: Care Eugen?

Țole Marin: Cu Eugen Pîrvulescu, cel care a tot insistat din partea PNL-ului ca să fie pus… directorul general la C.N.I. Știți cât… (…) El a fost președinte, nu mai e președinte și, la un moment dat, și-a adus aminte, zice: „Bă, știi că ți-am dat ceva să duci… da, acolo ca să… de funcție”. Zice: „Ori renunți la secretar general, ori vii înapoi cu banii, cu 150.000!”. El a zis un miliard jumate. „Și, băi, Eugene! – zic – Ce vorbă e asta?”. Știți? Foarte… am rămas surprins așa și zic poate… găsim soluția cu domnul Florea, cu domnul profesor, să-l liniștească cumva, că altfel ăsta… Nu vreau nici să am probleme, nici să… înțelegeți?

Mărgineanu Radu Mihai: Luni vorbesc cu el și vă sun. Înțelepciunea lui „dom profesor”: „Pierzi, câștigi – negustor te numești!”



Gheorghe Florea i-a povestit lui Marin Țole că funcționarul de la ORNISS care trebuia să urgenteze eliberarea certificatului pe care el îl solicitase voia, de fapt, 60.000 de euro.

Florea Gheorghe: Da eu zic așa, eu vă propun, eu personal … Deci domnu᾿ ministru știe. Știe și de unde am luat, eu am dat 20.000 lui Radu, că știți că a rămas de la 30, nu s-a mai dat nimic, și 10 a zis Radu să-i punem. Dacă i-a pus, nu i-a pus, eu nu am ă… beneficiat, din contră am dat, 20.000! Eu vă fac o propunere, ca să fim… dumneavoastră ați dat 30, lu Radu, da? Eu n-am vorbit cu Radu! (…)

Țole Marin: Că dumneavoastră știți foarte bine, iar ăsta (n.r. – Eugen Pîrvulescu) acuma… că a venit că v-aduceți aminte, erau ă… dublu! Și el mi-a zis, zice: „Bă!”, zice: „Dai jumate!”. „Băi, frate, nici nu știu!” – pentru că vă aduceți aminte că erau pachet. Eu nici nu știu ce era acolo, ascultați ce vă spun eu! Că el mi-a spus, zice: „Domnule 150.000 de lei și 60.000 de euro!”. Și când a văzut că nu s-a mate… (materializat – n.r): „Adu-mi înapoi pe ăia 30.000 de lei!”.

Florea Gheorghe: Domnu᾿ ministru poate să confirme și eu niciodată n-am zis. (…)

Țole Marin: Că domnu᾿… domnu᾿ ministru știe. Domnu᾿ ministru știe. E pus altcineva acuma și pe mine când a fost m-a pus secretar general și el (Eugen Pîrvulescu – n.r.) ca să mă șantajeze să nu cumva să iau, zice: „Bă, ori renunți la funcția de secretar…”. Mie nici nu mi-a trecut prin minte.



Ultima discuție interceptată de procurori a fost cea dintre Marin Țole și Eugen Pîrvulescu, în care senatorul îi cerea socoteală pentru banii dați în 2022.

Țole Marin: Deci, banii respectivi, tu-ți aduci aminte că, în momentu când a fost, a fost cu Florea – da?! – şi-am ajuns la Radu, cu Florea, da?!

Pîrvulescu Eugen: Un miliard jumate. Unde s-au dus banii ăia, fraților?

Țole Marin: La ăla! La ăla s-au dus, ascultă ce-ți spun eu!

Pîrvulescu Eugen: La cine?

Țole Marin: La Radu! La Florea, la Radu, ce-am… Parcă ți-am zis o dată c-am ajuns cu Florea la Radu în casă, că Florea e cel care…

Pîrvulescu Eugen: Da cine e Florea, cine e Radu? Că eu nu-mi dau seama!

Compania Națională de Investiții este instituția care derulează proiecte de construcție sau reabilitare de spitale, clădiri de patrimoniu sau baze sportive, cu finanțare de la bugetul de stat sau din bani europeni.