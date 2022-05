„Din 1990 până în 1992 nu a fost la guvernare din 1992 până în 1996, cadrilaterul roșu nu a fost la guvernare. Din 1996 până în 2000 am făcut parte dintr-o coaliție de guvernare împreuna cu CDR. În 2004 a fost PSD la guvernare, UDMR nu a făcut parte din guvern.

Am intrat din nou la guvernare odată cu PNL, din 2004 până în 2008, după care a existat acest guvern PDL-PSD care a ținut un an de zile. Din 2010 s-a realizat o nouă coaliție din care am făcut parte doi ani, până în 2012. Până în 2016, am fost încă un an la guvernare. Din nou suntem la guvernare din 2020, deci la guvernare UDMR a fost 12 ani, nu 30.

UDMR întotdeauna, până acum și de acum înainte, refuzăa să susțină orice fel de extremism în România. Am fost parte la discuțiile care au dus la aderarea Romaniei la NATO și la Uniunea Europeană. Am fost primii susținători ai acestor valori europene în România. A fost un proces lung în care acest dialog a fost menținut, inclusiv în perioada 2000-2004, cu experții americani care au venit, au discutat și au pus bazele acestei colaborări instituționale în România, între comunitățile noastre”, a precizat Ödön Szabó, în cadrul emisiunii ”Culisele Statului Paralel”.