În 2015, Neagu a fost ales președinte al Consiliului Județean, iar soția sa lucrează la aceeași instituție ca și inspector. Practic, în ultimii 15 ani destinele Buzăului s-au împletit cu cele ale familiei Neagu.





Secundul lui Neagu la conducerea Buzăului este Adrian Robert Petre, care a apărut în viața politică în 2012, la volanul unei mașini vechi de peste un deceniu. Și fosta soție a acestui politician a lucrat tot la Consiliul Județean Buzău. Activitatea lui l-a îmbogățit peste noapte cu două terenuri de 1850 de metri pătrați și o casă.





Celălalt vice-președinte al Consiliului Județean este Felix Rache, personajul principal al stenogramelor din dosarul de corupție de 20 de milioane de euro de la Aeroportul Otopeni.





Acum, municipiul Buzău este condus de un PSD-ist, Constantin Toma, fost afacerist care, din lipsă de activitate, a acceptat propunerea lui Marcel Ciolacu de a candida la primărie. Înainte să intre în lumea afaceriștilor, Toma a vândut pepeni și a fabricat căruțe. De numele său se leagă falimentul răsunător al unor foste întreprinderi comuniste privatizate. În declarația de avere de după câștigarea primăriei, Toma apărea cu venitul realizat de la Grup Romet SA care la momentul candidaturii se afla în insolvență. (https://www.newsbuzau.ro/eveniment/34485-cine-este-de-fapt-constantin-toma-de-ce-a-fost-el-catalogat-ca-miliardarul-de-carton-al-judetului-raspuns-si-a-insusit-zeci-si-sute-de-milioane-de-euro-din-avutia-publica-spune-un-jurnalist)

După câștigarea alegerilor, Toma a transferat la primărie peste zece manageri de la firma pe care tocmai o falimentase.





Secundul lui Toma este Ionuț Sorin Apostu, finul fostului edil penal al Buzăului, Constantin Boșcodeală. Viceprimarul Buzăului are profilul bugetarului social democrat standard. Cu soția angajată la stat, el este înglodat în datorii de o jumătate de milion de lei pe care le plătește din veniturile de bugetari ale membrilor familiei. Asta nu a oprit soția politicianului să-și împrumute mama cu 300.000 de lei.



Cel de-al doilea viceprimar al orașului este Oana Matache, o tânără psiholog al cărui soț a trecut pe la Compania de Apă a orașului și pe la eternul Urbis Serv. Firma de care se leagă destinele tuturor politicienilor din oraș.



Întâiul stăpân al Buzăului a fost senatorul Ion Vasile care a preluat conducerea Frontului Salvării Naționale în 1989 și a plecat de la conducerea PSD abia în anul 2010. El a fost 18 ani senator și patru ani prefect al județului, în perioada în care această funcție era mai importantă decât cea de președinte al Consiliului Județean. El este tatăl jurnalistei Marie Jean Ion care a plecat în Irak la solicitarea lui Omar Hayssam și a fost răpită de teroriști.





Cel mai iubit fiu al Buzăului este însă Marcel Ciolacu. Fostul partener de vânătoare al teroristului Omar Hayssam a avut o ascensiune liniară până la funcția supremă în Partidul Social Democrat. Prefect interimar la 38 de ani, apoi consilier juridic la o firmă a familiei, actualul premier s-a angajat la compania patronată de Primăria Buzău, Urbis Serv SRL în 2007. După numai un an a părăsit definitiv mediul privat și a devenit viceprimar al orașului. Din 2012, Ciolacu a făcut pasul spre politica mare și a fost ales deputat, demnitate pe care o are și în prezent, în paralel cu cea de premier al României. Facultatea absolvită la Universitatea Ecologică, absența a opt ani din CV și masterul urmat la SNSPA în timp ce era viceprimar sunt doar câteva dintre controversele legate de șeful PSD.



În anul în care Ciolacu pleca la București ca deputat, drumul parlamentului era luat și de fostul șef al Consiliului Județean, Victor Mocanu. Acesta „domnise” vreme de opt ani peste destinele județului. Mocanu a fost trimis în judecată de DNA în 2013 pentru fraudarea unor achiziții publice. La șase ani de la începerea procesului, politicianul a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare cu suspendare. Acesta a fost anchetat și pentru alte contracte din bani publici, dar investigațiile nu au avut finalitate.





Coroana de baron al Buzăului a fost luată de la Mocanu de către Marian Cristinel Bîgiu, în 2012. Doi ani mai târziu a fost arestat în flagrant când primea 50.000 de euro de la un coleg de partid pentru a aranja niște licitații publice.





Politica din Buzău a fost agitată. Vreme de 12 ani, Cezar Preda de la PDL s-a luptat la propriu cu social democrații. El a fost implicat într-un conflict electoral cu actualul premier, Marcel Ciolacu. În 2012 susținătorii celor doi au ajuns la spital după confruntări.





Cezar Preda s-a retras din politică după ce numele său a apărut într-un scandal de corupție la nivelul Uniunii Europene. Rapoartele oficiale indicau că Preda ar fi avut interese de afaceri în Azerbadjan în timp ce se deplasa acolo ca raportor al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.