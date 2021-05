Străjuită de munții Cernei și Mehedințiului, așezată în mijlocul parcului natural Domogled, peisajul de la Herculane îți taie respirația. Legenda spune că unul din beneficiarii băilor de aici ar fi fost chiar împăratul Traian, cuceritorul Daciei. La 1852, împărăteasa Sisi și împăratul Franz Joseph se îndrăgosteau iremediabil de Herculane, cea mai frumoasă stațiune de pe continet, așa cum aveau să o numească.

Apele minerale și termale erau recomandate pentru afecțiunile aparatului locomotor și vindecarea asteniilor. Sub stăpânire habsburgică, Herculanele se ridicau la nivelul stațiunilor de top ale lumii.

Dezvolarea orașului a continuat în ritm accelerat și după al doilea razboi mondial, inclusiv dupa 1965, anul venirii la putere a lui Nicolae Ceausescu.

”În 1968 s-a construit hotelul Hercules. Eu, când am venit la Băile Herculane, în 1970 , în 71 am deschis restaurnatul Hercules, în 73 am deschis restaurantul Grota Haiducilor, în 75 restaurantul Roman, complexul Roman care are cazare, masă și tratament și atunci am pus în valoare și băile romane”, a povestit prof. univ. dr. Ilie Cristescu, fost director al stațiunii Băile Herculane.

Până în 1983 s-au mai ridicat hotelurile Diana, Afrodita, Minerva, Domogled și complexul Dacia al sindicatelor. Investițiile erau necesare, deoarece turiștii străini veneau la Băile Herculane încă de la începutul anilor 70. Însă inclusiv oamenii de la țară, deși aveau bani puțini, își permiteau să își organizeze sejururi de odihnă și tratament la Băile Herculane.

”Tăranii colectiviști veneau la Herculane cu bilete de la Uniunea Cooperațiilor Agricole. Era un bătrân care era foarte curat și foarte îngrijit, nu s-a culcat în pat, că e prea curat, s-a culcat pe mochetă. I-am spus nu se poate, astea sunt făcute ca să vă odihniți, șamd.. Mie? Da, dumitale și la toți ceilalți”, a mai povestit Cristescu.

Astăzi, vechiul oraș imperial trage să moară. Printre ruine însă, nostalgicii caută miracolul de altădată.

Iosif Armaș, cunoscut ca patronul Băilor Herculane, a ajuns de la portarul hotelului Dacia din stațiune un om de afaceri de succes la începutul anilor 2000, deputat și președinte al Federației Române de Box. Ajuns la putere, cu firme profitabile în spate, în timpul guvernării Năstase, Armaș, prin firma sa Argirom, a pus mâna pe contractul de privatizare a Băilor Herculane.

Cu aproape un milion și jumătate de dolari, Armaș a ajuns să dețină 90% din cea mai frumoasă stațiune din Europa. Se angaja atunci să modernizeze toate clădirile cu valoare istorică.

În 2016 însă, procurorii spuneau că la Herculane proiectele chiar au fost povești. Toate clădirile din Centrul Istoric al Băilor Herculane, imobile de patrimoniu național, hoteluri și băi construite la 1700 de Imperiul Austro-Ungar, au fost puse garanții pentru diverse împrumuturi făcute de Armaș de la oameni de afaceri. Sumele împrumutate au fost de ordinul sutelor de mii de euro și, pentru că nu le înapoia, proprietățile puse gaj au fost revendicate în instanțe.

Anchetatorii îl acuzau atunci că ar fi vândut ilegal 21 de hoteluri, băi termale, restaurante și păduri din patrimoniul statiunii Băile Herculane. Prejudiciul se ridicaă la 30 de milioane de euro. S-au făcut arestări atunci, dar prejudiciul nu a fost recuperat vreodată. Și, astfel, stațiunea de suflet a familiei imperiale austriece a fost în bună parte ruinată. Abia recent autorităţile locale au accesat fonduri europene pentru a face îmbunătăţiri. Dar lucrurile se mişcă foarte încet. Este nevoie de multă muncă şi investiţii pentru ca Băile Herculane să recapete strălucirea de odinioară.