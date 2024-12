Într-un peisaj politic marcat de incertitudini și speculații, Mitrea sugerează că manevrele lui Klaus Iohannis și lipsa unei desemnări clare pentru funcția de prim-ministru pot influența profund evoluția alianțelor.

Realitatea Plus: Ce s-a intamplat astazi? De ce nu a desemnat pr4mierul astazi Klaus Iohannis, pentru ca de aici au aparut tot felul de speculatii. Multi au spus ca a vrut sa il ajute pe domnul Bolojan. De ce am asistat la acest calendar pe care l-a impus Klaus Iohannis?

Miron Mitrea: N-am nici cea mai mica idee. Suntem intr-o criza politica care trebuie rezolvata, iar aceasta criza se intinde pe mai multe paliere. Unul dintre aceste paliere este chiar pozitia lui Klaus Iohannis. Sunt partide politice din ambele grupuri care ii contesta prelungirea mandatului. Am vazut specialisti in Constitutie care au vorbit impotriva situatiei in care suntem astazi.

Inteleg care este baza constitutionala. Oricium suntem intr-o situatie speciala. Eu am imoresa ca Iohannis intotdeauna lasa o usa deschisa. Daca azi numea un prim ministru lucrurile ar fi fost mai simple maine. Nu are nicio legatura nominalizarea primului ministru cu alegerea celor doua functii din parlament. Eu as fi foarte atent.

Realitatea Plus: La ce va referiti cand spuneti ca lasa o usa deschisa?

Miron Mitrea: Pai ne-a invatat in cei 10 ani ca nu intotdeauna a facut ceea ce spunea ca face. Nu sunt in mintea lui, deci nu stiu ce gandeste, dar faptul ca nu a numit azi un prim ministru mi se pare cel putin ciudat. S-au prezentat patru partide, pro-europene, spune Iohannis, dar asta este singura chestie care m-a bucurat, faptul ca a considerat ca USR nu este un partid pro-european, asta este pozitia lui fata de USR. Banuiesc ca nu a facut-o asteptand sa se inteleaga coalitia si pentru un candidat unic la alegerile prezidentiale din primavara. A mai fost odata aceasta discutie, sa speram ca de data aceasta lucrurile vor merge mai bine.

Realitatea Plus: Sa fie acolo trocul il numesc ppremier pe Marcel Ciolacu dar acceptati voi din PSD Crin Antonescu la prezidentiale?

Miron Mitrea: Astazi are loc o sedinta importanta, pe langa faptul ca va trebu aprobat protocolul pentru alianta, cred ca se va pune in discutie si aceasta chestiune, a candidatului comun. Pe ideea ca voi il dati pe Marcel Ciolacu ca prim ministru. Cred ca Iohannis asteapta sa vada daca PSD, in sedinta de azi, in mod explicit sau implicit il accepta pe candidatul PNL. Ca e Crin Antonescu sau altcineva, nu stiu. Dar probabil ca e Crin Antonescu, nu vad pe cine ar putea scoate PNL candidat comun care sa aiba ceva sanse sa fie votat si de candidatul PSD.

Realitatea Plus: Haideti sa ramanem putin la Guvernul Ciolacu 2, pe surse, toata lumea asa spune, dar s-ar putea sa avem si surprize. Cum vedeti faptul ca UDMR a obtinut ministere importante?

Miron Mitrea: In primul rand trebuie spus ca daca Ministerul de Finante ia o masura nepopulara o deconteaza Marcel. Ace asta joaca intre politicieni care dureaza de ani de zile, de a da vina unul pe altul cand sunt intr-o coalitie nu a tinut, si s-a vazut in alegerile prezidentiale si parlamentare, si nu va tine nici de acum inainte. Evident, daca se intampla lucruri neplacute, guvernul deconteaza, partidele si in primul rand primul ministru. Marcel intelege asta. Acuma, nu trebuie sa uitam insa ca UDMR este cel care face coalitia, pana la urma. UDMR, care este un partid serios, a revenit, dar probabil ca a pus conditii foarte dure, si este normal. Este partidul care nu a pierdut in aceste alegeri. Este partidul care a iesit din alegeri asa cum a intrat. A intrat cu 6%, a iesit cu 6%. Are oameni seriosi, cei doi propusi sunt oameni seriosi si vor face treaba, sunt convins de acest lucru. Nu cred ca a fost o intelegere. Cred ca pur si simplu UDMR a pus piciorul in prag si vrut si el sa aiba ministere importante. Are Dezvoltarea, iar Dezvoltarea fara Finante nu foloseste mare lucru. Pentru ca degeaba dai bani pentru proiecte in teritoriu, daca nu il ai pe cel care semneaza banii respectivi. A fost o negociere pe care, daca ma intrebi pe mine, UDMR a castigat-o. Bravo lui.

