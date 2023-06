„Nu vrem să fugim de perioada grea a guvernării, așa că am devenit mai flexibili și am acceptat această ofertă, venită la ora 14:30 adică Ministerul Mediului și cel al Energiei. După aceea, au apărut probleme la PNL. Nu am înțeles ce anume nu cedează liberalii?! Conform dorințelor PNL, atât Ministerul Mediului cât și Ministerul Dezvoltări, pe care le-am condus, sunt la liberali. Nu văd ce ar ceda. Am auzit pe surse că și cei de la PSD a fost de acord ca Ministerul Sănătății și Ministerul Economeia și Ministerul Investițiilor să meargă la liberali, ca ei să fie de acord să cedeze Ministerul Mediului. Dacă nici această ofertă nu mai e valabilă, nu o să aceptăm o alta. Degeaba am devenit felxibil, pentru că situația s-a schimbat.

Kelemen Hunor nu convoca ședința Consiliului Național Permament al UDMR dacă nu era această ofertă, pentru că altfel nu aveam de ce să ne întâlnim”, a declarat deputatul Csoma Botond.