Maia Morgenstern își pune la dispoziție casa pentru refugiați. Actriţa va adăposti ucraineni în apartamentul ei din Capitală.

"Pentru a ajuta oameni, asa cum am spus - oameni in suferinta. In nevoi, cred ca trebuie sa primeze omenia, bunatatea, empatia, sprijinul pentru oameni in suferinta. Apartamentul il pun la dispozitie. Evident, sunt perfect constienta ca exista riscuri ca bunele intentii sa fie… prost intelese sau chiar folosite in alte scopuri. Imi asum, pentru asta voi lucra, colabora cu organizatii, entitati autorizate unde transparenta si lucrurile foarte, foarte clare, bine puse la punct, vor functiona de la un om catre alti oameni aflati in suferinta", a spus Maia Morgenstern.

Apartamentul actriței se află în Capitală.

"In clipa de fata, nu ma gandesc la nivelul pentru una, doua, trei luni de zile", a mai spus actrita.