Criza COVID-19: FMI face o serie de recomandări

Măsurile luate pentru combaterea pandemiei de coronavirus au un impact grav asupra economiilor, iar guvernele din întreaga lume fac cheltuieli masive în încercarea de a reduce aceste efecte. Deși s-au anunțat infuzii mondiale de capital de aproape 8 mii de miliarde de dolari, FMI susține că ar putea fi nevoie de mai multe stimulente fiscale, după ce criza se va diminua, conform RRA.

Pentru a evita declanșarea de noi proteste, instituția subliniază importanța unei comunicări adecvate a decidenților în vederea obținerii a sprijinului populației pentru măsurile destinate combaterii coronavirusului. În plus, Fondul recomandă autorităților și să indice clar că măsurile luate pentru a face față crizei sunt temporare. Experții FMI estimează că economia Asiei va registra o creștere zero în acest an, pentru prima dată în ultimii 60 de ani. Pe de altă parte, țările din G20 au decis să suspende temporar plata datoriilor celor mai sărace țări, pentru a le ajuta să facă față pandemiei.