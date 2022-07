„Îmi permit să îi fac o invitație (n.r. - lui Liviu Dragnea) chiar aici, la Chișinău. Se pot regla lucrurile în viață. A realizat după mult timp că acest cantonament, din care am făcut cu toții așa, puțin. Parcă au empatizat cu el, atunci când am dorit să evoluăm în cariera politică. Și o spun cu regret acum. Sper ca, odată și odată, cu tot respectul, să ne spună care a fost situația cu mine și cine și-a dorit să mă scoată din joc, pentru că, dacă îmi dădeam demisia... Mi s-a spus politicos să mă retrag. poate dacă avea încredere să îmi spună mai direct, o făceam. Dar asta a fost”, a precizat Cristian Rizea, la Realitatea PLUS.

„Mă duc la Chișinău... Și, dacă ajung la Chișinău, nu văd de ce nu m-aș vedea și cu Cristi”, a spus Liviu Dragnea