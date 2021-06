„Am fost cu Gabriel Comănescu la Moscova cu avionul lui privat, am fost cazați la Radisson Ucraina, aveam fiecare rezervată câte o cameră. El a reușit să obțină o licitație de 200 de milioane de dolari pentru GSP. Are mulți angajați din firma care sunt de la SRI, iar mulți din firma lui ajung în posturi din servicii. Am fost chiar la el acasă. Are mulți angajați de la SRI, are o femeie și un bărbat care îi asigură protecția”, a declarat fostul deputat.

Rizea susține că Gabriel Comănescu are o puternică legătură cu serviciile de informații, oameni din servicii fiind pe statul lui de plată.

„Am fost cu Comănescu și în Azerbaidjan, la Baku, într-o delegație în care el ne-a pus la dispoziție un avion privat, iar prin intermediul nostru a ajuns la o întâlnire cu președintele Ilham Aliev. Tot prin servicii am ajuns și eu la Comănescu. George Maior mi-a spus să-l ajut. Comănescu plătea foarte mult. Pe statul de plata al lui se află și purtătorul se cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea. Inclusiv la formumul Crans Montana, de la Baku, din 2013, alături de președintele Ion Iliescu, a fost și Comănescu, dar și doamna Socol, care a primit contracte bănoase. Iulian Iancu a fost apropiat de Comănescu, dar nu a putut accede la Ponta pentru că voia să fie ministrul Economiei. Gabriel Comănescu m-a rugat pe mine să-i înlesnesc o întâlnire președintelui Lukoil cu premierul, pe atunci, Victor Ponta. Unul dintre sponsorii de la Crans Montana era Bogdan Buzăianu.

Eram pe terasa hotelului Mariott de la Baku, am avut trei vizite, chiar cu Ovidiu Tender, care a venit însoțit de patru presedinți din Africa. În acea deplasare am inaugurat Camera de Comerț România-Azerbaijan de la Baku, inclusiv atunci au fost discuții cu cei de la Socar, care ulterior au venit în România”, a declarat Cristian Rizea.