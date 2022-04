Cristian RIzea a anunțat, miercuri, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, că deja se știu cei care sunt vinovați de atacul cu cocktailuri Molotov asupra casei sale din Republica Moldova. Acesta a vorbit și de legătura strânsă a rackeților cu „gruparea” din Romprest, amintind de Bogdan Adimi, Orlando Valache. Casa lui Cristian Rizea a fost atacată marți seară, în timp ce politicianul prezenta emisiunea „Spovedania lui Rizea”.

Cine a atacat casa lui Cristian Rizea cu cocktailuri Molotov - LEGĂTURA cu caracatița din Romprest

„Sunt indicii clare. Cred că la această oră se cunosc cei care au executat ordinul, e un atentat la viața mea și a familiei mele. Iar executanții au fost angajați, din surse credibile și din informațiile pe care le am, Acești traficanți de droguri sunt căutați in lume, inclusiv ce lmai mare contrabandist de tigari din Republica Moldova. S-a facut o interpelare in Congresul American de cei de la Philip Morris, datorită problemelor create de Vladimir Tataroi. Rețeaua este condusă de la Moscova, unde se află în acest moment și Tataroi, căruia îi este frică să vină în Moldova. Acolo se află sub protecția mafioților, interlopilor Grigore Caramalac.

Cine se află în spatele lui Orlando Valache - Amenințările unui administrator al Romprest

Este vorba de legături transfrontaliere cu cei din România: gruparea Orlando Valache, Bogdan Adimi, Iancu Toader, Duca Ghenoiu.

La Adunarea generală de la Romprest, de alaltăieri (luni, 4 aprilie - n.red.) s-au proferat amenințări, e inregistrat Valache când se laudă că nașul lui, Vladimir Tataroi, șeful rackeților de aici din Republica Moldova, mă va elimina”, a dezvăluit, în exclusivitate, Cristian Rizea, la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă are dovezi pentru aceste afirmații, Cristian Rizea a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că a făcut deja plângeri și sesizări la DIICOT.

„Am toate dovezile, deja am făcut plângere la DIICOT, în România. Le dau o veste. Am trimis deja. Pentru tentativă de omor, pentru acest atentat terorist am făcut o plângere la DIICOT România. I-am nominalizat pe cei 4 cetățeni români, care se știu deja: Iancu Toader, Duca Ghenoiu, Orlando Valache și Bogdan Adimi.

Alături de Vladimir Tataroi, care deține cetățenie română, alături de Vladimr Andronachi, omul lui Vladimr Plahotniuc de aici, alături de Alexandru Vîlcu, Veaceslav Platon, Grigore Caramalac, zis „Grișa Bulgarul”, un criminal din anii 90, șeful rackeților din anii 90, și Gheorghe Orlov, zis „Jora”. Ei se află la Moscova, sunt cei care acum o saptamana au vrut sa-l elimine, au facut un atentat la viata unui moldovean la Moscova pentru anumite sume de bani. Au sunat oameni de afaceri de aici. Au venit oamenii sa se planga. Ei asteaptă de fapt să intre rușii la Chișinău, pentru ca ei să conducă Republica Moldova.

Grigore Caramalac este ginerele unui fost general FSB. Am toate informațiile și le voi prezenta i la Realitatea. Le voi da si in seara aceasta in emisiunea Spovedania lui Rizea, de la ora 22.00, voi arăta toate inregistrarile”, a mai spus Cristian Rizea.

Dezvăluiri despre relațiile dintre „gruparea” Romprest și rețeaua de prostituție preluată de la soția lui Codruț Marta

Despre legătura „mafioților” din Republica Moldova cu „gruparea” din Romprest, Cristian Rizea a amintit de rețeaua de prostituție a lui Tataroi și soția sa - Veronica Mardar.

„Este vorba de rețeaua de prostituție pe care o patronează și Orlando Valache în România și traficul de droguri de care se ocupă. E implicată în această rețea de prostituție inclusiv Raluca Potecaru, soția lui Orlando Valache, cea care a preluat ștafeta, în ghilimele, de la Andreea Marta (soția lui Codruț Marta - n.red.)”, a mai declarat Cristian Rizea.

Politicianul a anunțat că a făcut deja plângerea la DIICOT pe care o trimite în România.

„Plângerea este deja făcută, o voi trimite imediat. Vă voi da copia cu numărul de inregistrare. Mă voi deplasa la Serivciul de securitate și informatii al Republicii Moldova, unde depun plângere pentru tentativă de omor la adresa mea și voi solicita tragerea la răspundere penală a lui Vladimir Tataroi, Grigore Caramalac, Gheorghe Orlov, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon și Alexandru Vîlcu, cei aflați în spatele acestui atentat terorist la adresa mea și a familiei mele.

Pentru că ei sunt în legătură directă cu grupul de la Bucuresti, parte din ei sunt fugari de aici, sunt căutati deja de institutiile statului moldovenesc. Eu am devoalat unde locuiesc și Vladimir Andronache, și-a luat un apartament, a inchiriat chiar la cartierul Stejarii, unde au avut loc întâlniri cu Orlando Valache și Bogdan Adimi. Am devoalat pe toti care au fugit de aici din Republica Moldova, acolitii lui Plahotniuc și Dodon, care au furat banii din banci. Aceste intalniri au avut loc exact la sfârșitul anului trecut. Le-am devoalat cu fotografii. Sunt mai multe personaje, inclusiv Vasile Bodnari, fostul șef al SIS, care e in arest aici, în izolatorul de la DNA. Se puneau la cale strategia pentru a mi se inchide gura în primul rând, au avut mai multe încercări”, a mai afirmat politicianul, miercuri, la Realitatea PLUS.

Cristian Rizea a declarat că are dovezi despre legăturile acestora: „Exista inregistrari, am informații direct de la persoane din serviciile de la București la care aceștia au apelat, fără să știe că respectivii mă cunosc. Au apelat pentru a-și obține statutul de cetățena român, unii dintre ei nu-l aveau. Fiind fugari din Moldova, au procese aici. Vor să scape și să rămână acolo, în România, ca să nu execute condamnările de aici”.

Politicianul a mai spus că depune „această plângere de la SIS pe care o depun peste 40-45 de minute, e pregătita, sunt in legătura cu fosti angajați de la pază, care au dat informații. Chiar vineri seară a fost o tentativă de răpire, și dus peste Prut, am fost anunțat că anumite persoane de la pază, am aflat că urmează să fie cumpărati cu 100.000 de euro. Ei nu mai lucrează Am angajat alte persoane, cu arme, absolut tot pentru a mă proteja de acest sistem mafiot condus direct de la Moscova. Ei își doresc să intre în Chișinău cu tancurile rusești. În acel moment Chișinăul va fi prada rackeților din anii 90, Carmalac și Orlov”.

Mai mult, Cristian Rizea susține că are dovezi despre legătura cu cei din Romprest și rețelele de prostituție.

„Legatura este foarte simpla. Daca cineva va avea curiozitatea să sape mai adânc în spatele acestor afaceri necurate, va descoperi relațiile, ițele care duc la disparitia lui Codruț Marta, despre care, până astăzi, după 11 ani, nu se știe unde este. Nu a fost declarat mort , cu mar dori unii, ca sa se inchida anumite dosare, dar nici nu a fost gasit. Acolo e cheia de fapt, acolo se ascund secretele acestei colaborari. Și Iancu Toader, acest așa-zis avocat, este un interlop in roba de avocat, este complice. Imi asum (aceste declaratii, acuzatii - n.red.) O să pun la dispozitia in această zi inregistrări audio unde acest Orlando Valache se laudă că el a inventat șantajul de presă în România, ca el a inventat șemecheria in România, că nașul lui de la Chișinău, Tataroi, mă va elimina pe mine si ca altfel mi se va inchide gura, că el are relații cu șeful rackeților din Republica Moldova, și că lui Rizea i se va curma viața și se va scăpa de el”, a mai spus Cristian Rizea.