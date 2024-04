Cristian Popescu Piedone a declarat, interpelat fiind de protestatarul Marian Ceaușescu, că regretă că nu are șase copii pe care să-i pună candidați „la toate sectoarele”. Reamintim că Piedone l-a desemnat drept candidat la Primăria Sectorului 5 pe fiul lui, Vlad Popescu Piedone, actual deputat PSD.

Întrebat de ce nu își ține cuvântul având în vedere că a declarat acum doi ani că se retrage din politică, când era speriat că merge la pușcărie, Piedone a răspuns: „Asta a fost înainte de pușcărie. Între timp, m-am întors pentru oamenii mulți pe care nu are cine să-i reprezinte. Sunteți mulți care aruncați cu lături în mine. Am plecat din stradă, nu se ia nimeni de nimeni, am puterea vocii”.

Întrebat despre faptul că și-a angajat toată familia în Primăria Sector 5, Piedone a replicat: „Știi de ce îmi pare rău, un singur îmi pare rău. Că nu am șase copii, că-i puneam la toate sectoarele ca să nu mai aibă ăștia probleme pe cine pun candidat”.