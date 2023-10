Decizia de joi nu este defintivă și poate fi contestată la instanța supremă de cei din dosar.

„Admite propunerea formulata de PICCJ - DNA - Secția de Combatere a Corupției. In temeiul art. 236 cpp dispune prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaților Pluta Cristian și Stancila Silviu pe o perioada de 30 de zile de la data de 19.10.2023 la data de 17.11.2023 inclusiv.

In temeiul art. 222 Cpp dispune prelungirea măsurii preventive a arestului la domiciliu a inculpatului Cristescu George - Mirel pe o perioada de 30 de zile, de la data de 19.10.2023 la data de 17.11.2023 inclusiv. In temeiul art. 275 Alin.3 cpp cheltuielile judiciare avansate de stat rămân in sarcina acestuia.

Onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pt inculpatul Stancila Silviu in cuantum de 85 lei se suporta din fondul Ministerului Justiției. Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunțată in camera de consiliu azi, 12.10.2023.”, se arată în minuta deciziei magistratului JDL de joi.

Discuțiile interceptate dintre șeful ASSMB Cristian Plută și martora cheie a anchetatorilor DNA scot la iveală preponderența folosirii funcției înalte de către acesta pentru a „produce„ bani în interes propriu.

Astfel, acesta analizează și caută orice oportunitate ce îi poate aduce bani în buzunare iar pe parcursul dialogurilor folosește și un termen codat, „tamponare„, despre care actuala directoare a ASSMB le-a explicat anchetatorilor DNA că s-ar referi la luarea sau darea de mită.

Astfel, după ce i-a spus nonșalant că se pot primi 20.000 de euro pentru o numire dirijată la Spitalul Colentina, Cristian Plută a fost interceptat de către anchetatorii DNA când discuta deschis cu aceasta